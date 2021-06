Euro: sur quelle chaîne regarder France-Allemagne

La France fait son entrée dans l’Euro ce mardi face à l’Allemagne (21h), à Munich. Un gros choc pour les Bleus, présentés comme favoris, dans un stade acquis à la cause des Allemands avec 14.500 personnes. Un match à suivre sur M6 et beIN Sports 1.

C’est le Jour J pour les Bleus! L’équipe de France lance son Euro avec un choc face à l’Allemagne, ce mardi (21h) à l’Allianz Arena de Munich. Placés dans le groupe le plus relevé de la compétition (groupe F), les Bleus, finalistes en 2016, vont débuter face à un adversaire de poids.

>> Toutes les infos sur l'Euro EN DIRECT

L’affiche sera diffusée sur M6 et sur beIN Sports. Elle sera également à suivre sur RMC avec un débriefing dans l’After Foot. Toutes les réactions et analyses seront également à retrouver sur le plateau de BFMTV avec Stéphane Guy. Jean-Louis Tourre, Sarah Mbarek, Emmanuel Petit et Jean-Michel Larqué l’accompagneront. Les coulisses, le match et toutes les informations seront aussi sur notre site.

Battus en finale de l’Euro 2016, les Bleus abordent cette édition dans la peau des champions du monde mais aussi des grands favoris. De nombreux observateurs estiment que les hommes de Didier Deschamps possèdent la meilleure équipe sur le papier. Un statut que les Bleus mettront donc à l’épreuve des Allemands, qu’ils avaient battus en demi-finales il y a cinq ans. Ce mardi soir, ils joueront en terrain hostile, à Munich, devant 14.500 spectateurs, dont 2.451 Français précisément.

Pour cette rencontre, Deschamps devrait aligner un 4-3-3 avec le trio Mbappé-Griezmann-Benzema en attaque. Antonio Rüdiger, défenseur allemand, les a déjà prévenus les Franàais en promettant de "jouer sale". "Le haut niveau, c’est aussi un combat athlétique, a répondu Didier Deschamps, lundi en conférence de presse. Il y aura de l’engagement, des duels. Les Allemands sont préparés à ça, nous aussi. Demain (mardi), il y aura un engagement total de la part des deux équipes."