France-Suisse: le but exceptionnel de Pogba en vidéo

Paul Pogba a inscrit un but absolument fabuleux à plus de 20 mètres du but de Sommer. Une frappe enroulée pied droit qui a terminé sa course en pleine lucarne.

C'est un véritable bijou et un but ô combien important pour les Bleus. S'il sera peut-être battu par le missile envoyé par Schick à plus de 45 mètres avec la République tchèque dans l'élection du plus beau but de l'Euro, la frappe de Paul Pogba aura au moins le mérite d'avoir permis à l'équipe de France de faire le break contre des Suisses accrocheurs.

Le premier but de Pogba avec les Bleus depuis la finale 2018

Pogba hérite du ballon à plus de 20 mètres après une frappe contrée de Karim Benzema, auteur d'un doublé express un peu plus tôt. Le milieu français contrôle, se met sur ses appuis... et envoie une frappe enroulée du pied droit absolument lumineuse dans la lucarne de Sommer. Son premier but depuis la finale de la Coupe du monde 2018 et peut-être l'un des plus importants de cet Euro pour les Bleus.

A ce moment du match, la France menait 3-1 et pensait avoir fait le plus dur. Mais comme il était écrit que les Bleus devaient souffrir jusqu'au bout, les hommes de Didier Deschamps se sont démobilisés et se sont faits punir par Seferovic (81e) puis par Gavranovic (90e) et devront passer par les prolongations pour aller chercher leur qualification en quart de finale.