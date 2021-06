France-Suisse: penalty arrêté par Lloris, doublé de Benzema, les 4 minutes de folie des Bleus

Hugo Lloris a arrêté le penalty de Rodriguez à la 55e minute du 8e de finale entre la France et la Suisse. Trois minutes plus tard, Karim Benzema avait inscrit un doublé pour permettre aux Bleus de prendre les devants.

Le cours de l'histoire a basculé en quatre minutes. A la 55e minute, à la suite d'un penalty concédé par Benjamin Pavard, Ricardo Rodriguez avait l'occasion de donner deux buts d'avance à la Suisse. Quatre minutes plus tard, Hugo Lloris avait arrêté son premier penalty en Bleu depuis 2012, Karim Benzema s'était offert un doublé express (57e et 59e) et les Français pouvaient souffler un grand coup après près d'une heure de jeu étouffante.

Si les Bleus ont réussi à tout renverser, c'est avant tout parce qu'Hugo Lloris, pointé du doigt ces derniers jours pour sa non-réussite sur penalty, a réussi à maintenir à flot le navire français. Le gardien restait sur 16 buts encaissés dans l'exercice, mais il a stoppé son premier penalty depuis 2012 et un match contre l'Espagne au meilleur des moments.

Benzema a parlé à Lloris avant le penalty, puis a planté un doublé

Derrière, c'est le buteur providentiel de ces deux dernières rencontres qui a frappé. Comme face au Portugal, où il avait inscrit les deux buts des Bleus, Benzema a à nouveau fait chavirer tout un pays. D'abord en étant à la conclusion d'une action à trois initiée par Antoine Griezmann puis poursuivie par Kylian Mbappé, où il a réussi à s'emmener le ballon grâce à un geste magnifique pour battre Sommer avec un pointu du gauche (57e), ensuite en étant présent au second poteau à la réception d'un ballon piqué de Griezmann - dévié par le portier suisse - pour mettre sa tête à bout portant. La fin d'une séquence d'anthologie que l'attaquant français avait débutée... en allant motiver Lloris juste avant le penalty.