Equipe de France: "C’est pour toi frère!" Mbappé régale Benzema à l’entraînement

A deux jours de leur huitième de finale de l’Euro 2021 face à la Suisse lundi soir à Bucarest (21h), les joueurs de l’équipe de France ont eu droit à une séance à huis clos samedi dans la capitale roumaine. Lors d’une petite opposition, Kylian Mbappé a offert une belle passe décisive à Karim Benzema.

Ambiance studieuse mais détendue pour les Bleus samedi à Bucarest. Les joueurs de Didier Deschamps qui préparent leur huitième de finale de l’Euro 2021 face à la Suisse ont effectué leur séance à huis clos. Alors que l’incertitude plane toujours quant à la présence de plusieurs joueurs dont Lucas Hernandez, touché au genou, (il était présent à l'entraînement), les Bleus ont peaufiné leurs automatismes lors d’une petite opposition dans la bonne humeur. Emmenée par Kanté, Tolisso et Coman, l’équipe avec les chasubles jaunes s’est imposée. Cela n’a pas empêché leurs adversaires de briller. Et notamment Kylian Mbappé et Karim Benzema.

Mbappé attend son 18e but en sélection

Dans une vidéo postée ce dimanche matin par la FFF, on peut voir la star du PSG offrir un but à son compère du Real Madrid sur une jolie talonnade (à 4’50 sur la vidéo Youtube ci-dessus). "C’est pour toi mon frère ! C’est pour toi", lance Mbappé en montrant du doigt l’auteur du doublé face au Portugal. Preuve que les deux attaquants scrutés de très près depuis le retour de KB19 en sélection, s’entendent très bien. Kylian Mbappé (47 sélections) attend toujours son 18eme but en Bleu depuis le match de préparation face au pays de Galles. Les champions du monde brigueront une place en quart de finale de l’Euro contre la Nati, lundi soir à Bucarest.

Selon nos informations, l'équipe de France pourrait encore changer de schéma tactique et évoluer avec trois défenseurs centraux, Clément Lenglet accompagnant Raphaël Varane et Presnel Kimpembe. Ce dispositif n'est pas acté mais il a été travaillé à l'entraînement. Dans ce possible 5-3-2 ou 3-5-2, Benjamin Pavard retrouverait son côté droit à la place de Jules Koundé et Adrien Rabiot tiendrait la corde en cas de forfait de Lucas Hernandez.