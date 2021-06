"Gagner cet Euro aurait encore plus de valeur que de gagner la Coupe du monde", affirme Meunier

Pour le latéral belge Thomas Meunier, le niveau global de l'Euro 2021 est plus élevé que celui affiché par les sélections engagées lors de la Coupe du monde 2018 remportée par la France.

Trois victoires en trois rencontres, sept buts marqués, un seul encaissé, et la première place du groupe B. Sans trembler. Si elle a connu quelques frayeurs lors de son deuxième match face au Danemark (2-1), la Belgique a globalement déroulé lors de la phase de poules. Et a fait le plein de confiance avant d’attaquer les huitièmes de finale. Au même titre que les Français, les Anglais ou encore les Italiens, ces Diables Rouges continuent de faire figure de favoris dans cet Euro 2021 considéré par Thomas Meunier comme particulièrement relevé.

"Les meilleures équipes sont européennes"

Pour l’ancien latéral du PSG, aujourd’hui au Borussia Dortmund, remporter ce tournoi aurait même un goût très particulier. "Il n’y a plus de petites équipes. Pour moi, gagner cet Euro aurait encore plus de valeur que de gagner la Coupe du monde quand on voit les équipes qu’il y a et le niveau. C’est encore plus relevé que la dernière Coupe du monde. Gagner l'Euro, c'est comme être champion du monde. Les meilleures équipes sont européennes, les plus grands joueurs... Hormis le Brésil, tout se situe en Europe", a expliqué l'international belge ce mercredi en conférence de presse, dans des propos rapportés par la RTBF.

Il ne faut toutefois pas y voir une pique adressée aux Bleus, bourreaux des Belges lors de la Coupe du monde 2018. "Qui aime bien châtie bien, a-t-il confié. Les Français savent que je les aime bien. J’ai passé quatre années magnifiques à Paris, je vais encore en vacances là-bas. Au niveau du football, ça me plaît de les chercher un peu parce qu'ils sont assez sensibles, et nous aussi. (...) Il faut avouer que l'équipe de France était au-dessus de nous ce jour-là (en demi-finales)." La Belgique, qui ne connaît pas encore son adversaire en huitièmes de l'Euro, n’a plus perdu depuis le 11 octobre et un revers en Angleterre en Ligue des nations (2-1). La sélection de Roberto Martinez est actuellement sur une série de douze matchs sans défaite.