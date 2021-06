Galles-Danemark: Bale promet qu'il ne jouera pas comme si c'était son "dernier match"

Face aux rumeurs qui l'envoient déjà à la retraite après l'Euro, Gareth Bale a indiqué ce vendredi en conférence de presse ne pas y penser. Le capitaine du pays de Galles assure qu'il est pour l'instant totalement concentré sur le huitième de finale de sa sélection, ce samedi (18h) face au Danemark.

Le pays de Galles ouvrira le bal samedi (18h) des huitièmes de finale de l'Euro 2021. A Amsterdam, Gareth Bale et ses coéquipiers défieront le Danemark pour une place en quart de finale. Demi-finaliste de la dernière édition en 2016, la sélection galloise peut croire en ses chances.

"Je veux aller au prochain tour"

Prêté cette saison par le Real Madrid à Tottenham, Gareth Bale a été associé ces derniers jours à une retraite anticipée, à 31 ans, après l'Euro. Passé en conférence de presse ce vendredi, le joueur, qui doit retrouver le club merengue à l'issue de la compétition, a préféré balayer le sujet.

"Non, je ne jouerai pas ce match comme si c'était le dernier avec le pays de Galles, parce que je veux aller au prochain tour, a déclaré Gareth Bale. Je reste concentré sur le match face au Danemark, je ne regarde pas plus loin. Nous voulons gagner et aller en quart de finale."

La presse espagnole suggérait ces dernières semaines que Gareth Bale pourrait résilier son contrat avec le Real Madrid après l'Euro, ne supportant plus la pression liée à la pratique du football de haut niveau. En attendant, Bale pourrait donc en théorie participer à son dernier match avec sa sélection nationale ce samedi, où le Danemark est annoncé avec le statut de favori. "C'est de toute façon logique. Nous sommes toujours considérés comme des outsiders, a déclaré le Gallois. Nous sommes habitués à ce statut. Cela ne fait pas de différence pour nous."