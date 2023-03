Italie-Angleterre: crainte de violences contre les supporters anglais

Les autorités craignent des violences entre supporters en marge du match qualificatif pour l'Euro 2024 entre l'Italie et l'Angleterre, jeudi. Un match amical entre fans a déjà été annulé pour des menaces de hooligans napolitains.

Ce devait être un moment de fair-play. Le match amical entre supporters anglais et italiens n’aura finalement pas lieu, jeudi à Naples en marge de la rencontre entre les deux sélections (20h45) pour les qualifications à l’Euro 2024. Les organisateurs de l’évènement ont alerté les autorités après avoir reçu un mail anonyme de menaces indiquant qu’une soixante de hooligans du Napoli projetaient d’en découdre. Le texte expliquait que ces derniers allaient "venir pour vous (les supporters anglais, ndlr)". "Vous ne serez avertis qu’une fois", ont ajouté les auteurs des menaces.

La crainte d'attaques contre les 2.500 supporters anglais

Les représentants du groupe Englandfans FC, organisateurs de cette rencontre, ont transmis ces menaces aux autorités qui ont pris la décision de l'annuler. La ville de Naples a été frappée par de violentes dégradations la semaine dernière en marge du match de Ligue des champions contre Francfort. Malgré l’interdiction de déplacement contre eux, plusieurs centaines de supporters allemands s'étaient tout de même rendus dans la ville italienne, où certains d’entre eux ont pris à partie les forces de l’ordre et mis le feu à des voitures et du mobilier urbain.

Plus de 2.500 supporters anglais sont attendus à Naples, jeudi pour suivre les Three Lions. Gareth Southgate, sélectionneur anglais, a indiqué que la Fédération anglaise (FA) avait obtenu des assurances sur le bon traitement de leurs fans. Certains estiment par ailleurs que des tensions pourraient être évitées par le fait que les supporters de Naples ont tendance à ne pas suivre l'équipe nationale. Mais ces récentes menaces de hooligans tendent la situation et les autorités craignent désormais que les supporters anglais soient ciblés.

"Que pouvons-nous faire?, a lancé Garford Beck, organisateur du match amical, après son annulation. J'ai transféré le mail (de menaces) et on nous a dit que le jeu match était annulé. Devoir envoyer 100 policiers pour s'occuper de 60 fous essayant de nous attaquer n'est pas juste et ils ont décidé que cela n'en valait pas la peine. Nous divertirons les Italiens lors du match retour." L’homme, âgé de 60 ans, craint des débordements en marge de la rencontre. "Avec 2.500 supporters (anglais), j'imagine que la tentation sera trop grande et que certains voudront s’y frotter", conclut-il