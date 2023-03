Portugal, Italie, Belgique, France... Les enjeux de la première trêve internationale post-Mondial

Trois mois après la Coupe du monde 2022 au Qatar, la première fenêtre internationale va permettre aux différentes sélections de lancer un nouveau cycle ou de clore le précédent. A l’image des Bleus lors des éliminatoires de l’Euro 2024, plusieurs nations voudront bien négocier leur retour sur les terrains.

France: rebondir pour oublier la finale perdue

Finaliste malheureuse de la Coupe du monde 2022, l’équipe de France n’a pas connu la révolution attendue par certains et Didier Deschamps a prolongé son contrat de sélectionneur. Face aux Pays-Bas et à l’Irlande, les Bleus voudront lancer de la meilleure des manières possibles leur campagne des éliminatoires pour l’Euro 2024. Le meilleur moyen d’oublier la défaite cruelle aux tirs au but en finale du Mondial: rejouer et rapidement gagner. Et en prime, introniser un nouveau capitaine après la retraite internationale d'Hugo Lloris.

"Sur ce stage, on a deux matchs de haut niveau, il faut faire en sorte dès le départ d'être obnubilé par l'objectif de se qualifier, ne pas penser qu'on l'est déjà, a insisté Didier Deschamps en conférence de presse. Il faudra faire beaucoup d'efforts pour atteindre l'objectif de se retrouver à l'Euro."

- France-Pays Bas, le 24 mars lors des éliminatoires pour l’Euro 2024

- Irlande-France, le 27 mars lors des éliminatoires pour l’Euro 2024

Argentine: prolonger la fête et célébrer Messi

A tout seigneur tout honneur. A l’inverser de la France qui espère rapidement passer à autre chose, l’Argentine veut prolonger le plaisir. Après le troisième sacre de l’Albiceleste, pas de compétition officielle pendant le mois de mars.

A la place, la nation sud-américaine va s’offrir deux matchs amicaux aux allures de tournée de rockstars pour la "Scaloneta" contre des adversaires de faible envergure. Contre le Panama et Curaçao, Lionel Messi et ses partenaires pourront célébrer leur titre mondial avec tous leurs supporters.

- Argentine-Panama, le 24 mars en match amical

- Argentine-Curaçao, le 28 mars en match amical

Espagne, Portugal ou Belgique: soigner les débuts d’un sélectionneur

Plusieurs sélections décevantes lors de la Coupe du monde 2022 vont tenter de lancer un nouveau cycle en vue de l’Euro 2024 et du Mondial 2026. Au-delà d’une refonte des joueurs, ces pays ont changé de sélectionneur pour incarner le projet. En échec avec une élimination dès le premier tour au Qatar, la Belgique veut se relancer.

Avec une volonté affichée de faire jouer ses équipes lors de ses passages au Spartak Moscou, à Leipzig ou à Schalke, Domenico Tedesco doit incarner le renouveau des Diables Rouges. A lui de gérer aussi la transition avec la fin de la génération dorée belge.

Incapable de gagner un titre pendant ses six ans à la tête de la Belgique, Roberto Martinez s’est rapidement offert un nouveau défi. Le coach espagnol dirige désormais la destinée du Portugal. S’il compte sur Cristiano Ronaldo pour les matchs de mars, le technicien va devoir préparer l’après-CR7 en sélection.

Rajeunir l’effectif et construire l’avenir, voilà aussi la volonté affichée par le nouveau sélectionneur de l’Espagne. Remplaçant de Luis Enrique, Luis De la Fuente a choisi de ne pas sélectionner quinze des mondialistes de la Roja comme Carlos Soler ou Pablo Sarabia. Exit aussi les vétérans Sergio Busquets et Sergio Ramos.

- Portugal-Liechtenstein, le 23 mars lors des éliminatoires pour l’Euro 2024

- Suède-Belgique, le 24 mars lors des éliminatoires pour l’Euro 2024

- Espagne-Norvège, le 25 mars lors des éliminatoires pour l’Euro 2024

- Luxembourg-Portugal, le 26 mars lors des éliminatoires pour l’Euro 2024

- Allemagne-Belgique, le 28 mars en match amical

- Ecosse-Espagne, le 28 mars lors des éliminatoires pour l’Euro 2024

Brésil: faire le show contre le Maroc... en attendant un nouveau patron

Même sans Neymar, en convalescence après une opération de la cheville, le Brésil possède une belle armada offensive. Mais la Seleçao n’a toujours pas de sélectionneur pour diriger les stars. En attendant l’arrivée d’un nouveau patron - les noms de Carlo Ancelotti ou même Zinedine Zidane ont été évoqués - Ramon Menezes assurera une sorte d’intérim.

Pour sa première (et peut-être dernière) sur le banc des A, le sélectionneur des U20 brésiliens aura fort à faire contre le Maroc. Quatrièmes du dernier Mondial, les Lions de l’Atlas recevront sans doute un bel accueil de la part de leurs supporters pour ce match amical à Tanger.

- Maroc-Brésil, le 25 mars en match amical

Allemagne: oublier le fiasco du Qatar et préparer l'Euro à la maison

Championne du monde en 2014, l’Allemagne s’est loupée en 2018 et en 2022 avec des éliminations au premier tour en Russie et au Qatar. Si Oliver Bierhoff a quitté ses fonctions de directeur sportif et que Rudi Voller l’a remplacé, avec une première polémique à la clé, Hans-Dieter Flick est resté. L’ancien entraîneur du Bayern Munich a été chargé de reconstruire la Mannschaft avant un Euro 2024 à domicile.

Déjà qualifiée pour le tournoi continental, l’Allemagne dispose d’un peu plus d’un an pour corriger le tir et permettre à une nouvelle génération de prendre les rênes de l’équipe. Outre-Rhin, le jour d’après commence ce mois-ci avec deux rencontres sans enjeux sportif face au Pérou et à la Belgique.

- Allemagne-Pérou, le 25 mars en match amical

- Allemagne-Belgique, le 28 mars en match amical

Italie: rejouer… tout simplement

Absente de la Coupe du monde 2018 mais titrée à lors de l’Euro en 2021, l’Italie a encore raté le Mondial en 2022. La Nazionale de Roberto Mancini doit montrer qu’elle a digéré ce retentissant échec.

Cela tombe bien, elle a deux matchs de qualification pour l’Euro 2024 à négocier dont un énorme choc face à l’Angleterre… pour une revanche de la finale 2021. Les coéquipiers de Gianluigi Donnarumma et Marco Verratti n’ont plus joué depuis des amicaux sans enjeu à la mi-novembre.

- Italie-Angleterre, le 23 mars lors des éliminatoires pour l’Euro 2024

- Malte-Italie, le 26 mars lors des éliminatoires pour l’Euro 2024