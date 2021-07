Italie-Angleterre: la belle joie du prince William et de son fils George sur le but de Shaw

Il n'aura pas fallu longtemps pour voir les supporters anglais célébrer joyeusement dans les tribunes de Wembley, lors de la finale de l'Euro entre l'Italie et l'Angleterre. Le prince William et son fils George, aux premières loges, n'ont pas manqué de saluer l'ouverture du score de Luke Shaw.

L'Angleterre sur la voie royale en finale de l'Euro ? L'ouverture du score précoce de Luke Shaw - la plus rapide de l'histoire à ce stade de la compétition - face à l'Italie a en tout cas ravi les fans présents en nombre dans les tribunes de Wembley ce dimanche soir. À commencer par les membres de la famille royale présents aux premières loges.

Le prince William et son fils George aux anges

Quelques heures avant le coup d'envoi, le prince William y était allé de ses encouragements pour soutenir les "Three Lions" avant leur premier rendez-vous en finale du championnat d'Europe des nations. Dans un message vidéo adressé directement au staff, il affichait publiquement son soutien pour le sélectionneur Gareth Southgate, le capitaine Harry Kane et l'ensemble des parties prenantes de ce beau parcours.

Nul doute que ces encouragements ont été reçus cinq sur cinq. Une minute et 57 secondes seulement après le coup d'envoi de cette finale face à l'Italie, les Anglais étaient déjà devant au tableau d'affichage grâce à un but de Luke Shaw. Une réalisation qui a ravi le prince mais aussi - et surtout - son fils George.

Le fils du duc et de la duchesse de Cambridge a eu l'autorisation de ses parents afin d'assister à la rencontre. Et sa joie sur le but de la sélection anglaise n'a pas manqué de faire réagir sur les réseaux sociaux. Plusieurs personnes se sont amusées à faire des captures d'écran illustrant l'émotion du jeune garçon de 7 ans, d'autres isolant même en vidéo sa célébration.

Le "check" iconique de Tom Cruise et David Beckham

Dans la tribune VIP, d'autres noms clinquants se réjouissaient également de ce but, à l'image de la légende mancunienne David Beckham ou de l'Américain Tom Cruise, qui y était allé également de son message de soutien avant la partie. L'acteur et l'ancien footballeur ont même échangé un rapide "check" du poing lors du but de Shaw. Une séquence d'ores et déjà iconique.