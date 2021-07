Italie-Angleterre: la police enquête après l’intrusion violente de fans sans billets et des bagarres dans Wembley

La finale de l’Euro 2021 entre l’Italie et l’Angleterre (1-1, 3 tab 2) a donné lieu à des scènes de grandes violences dans les travées de Wembley après l’intrusion de nombreux fans sans billet. Cela a viré à la bataille rangée.

Ce devait être une immense fête. Elle aurait pu tourner au drame. La finale de l’Euro 2021 entre l’Italie et l’Angleterre (1-1, 3 tab 2) a donné lieu à des scènes d’une violence surréaliste dans les travées de Wembley. A l’issue d’une journée d'ivresse dans les rues de Londres, plusieurs milliers de fans se sont massés aux alentours de Wembley.

>> Suivez toutes les infos sur l'Euro 2021 EN DIRECT

A l’approche du coup d’envoi, plusieurs grappes ont alors forcé les barrières de sécurité installées pour filtrer les entrées, prenant de court la police anti-émeute, courant en vain derrière les fraudeurs. Rapidement dépassées, les forces de sécurité n’ont pas réussi à contenir ces vagues de supporters survoltés se précipitant dans les escaliers menant aux tribunes.

Plusieurs d’entre eux ont ensuite réussi à forcer le dernier cordon de sécurité pour parvenir à entrer dans le stade. Cela a alors donné lieu à des scènes hallucinantes de supporters détenant des billets s’en prenant violemment aux resquilleurs. Des vidéos ont montré des hommes asséner - en toute impunité et sans être inquiétés par la sécurité - de violents coups de poings à d’autres pour "aider" les stewards, largement débordés.

La police a lancé un appel à témoins urgent pour retrouver les fans ayant forcé les barrières de sécurité. Au total, 19 policiers ont été blessés par cet "assaut". Avant le match, la police a multiplié les messages pour inciter les fans ne détenant pas de billets à ne pas s'approcher du stade. Elle avait aussi promis qu'elle déploierait "un grand nombre d'officiers et d'unités spécialisées pour prévenir le crime et le désordre et répondre à tout incident dans tout Londres".

La police se défend

Le dispositif a volé en éclat même si la police s’est défendue de brèche. "Les agents ont travaillé en étroite collaboration avec les responsables de la sécurité pour empêcher toute autre violation, a-t-elle assuré. Nous soutiendrons également l'action des responsables du stade de Wembley pour identifier ceux qui n'ont pas de billets et les éjecter."



Il y avait donc plus de 60.000 spectateurs (la jauge autorisée pour le match) dans les travées du stade. Après être entrés dans les tribunes, les nombreux supporters sans billet ont provoqué le chaos en tribunes en se postant dans les marches ou sur les places handicapées, sous l’action impuissante des stadiers.

La Fédération anglaise a "honte"

La Fédération anglaise a publié un communiqué pour dénoncer le comportement de ses fans et promis de travailler avec les autorités pour "prendre des mesures" contre eux. "Nous condamnons fermement le comportement d'un groupe de personnes qui s'est introduit de force dans le stade de Wembley avant la finale de l'Euro 2020. C'est tout à fait inacceptable. Ces personnes sont une honte pour l'équipe d'Angleterre et pour tous les vrais fans qui voulaient profiter de l'un des matchs les plus importants de notre histoire."



Ces débordements ont largement terni l'engouement entourant la première finale des Three Lions depuis 55 ans. Ils ont aussi fait resurgir les vieux démons du football anglais, endeuillé par de terribles catastrophes impliquant les supporters à Hillsborough en 1989 et au Heysel en 1985. Certaines scènes dévoilées dimanche ont parfois fait craindre le pire même si plusieurs blessés ont tout de même été dénombrés.