Euro 2021: les images de la folle joie des Italiens dans le vestiaire

Sacrés champions d’Europe après leur victoire en finale face à l’Angleterre à Wembley, les joueurs de l’Italie, euphoriques, ont fêté comme il se doit leur titre dans le vestiaire du stade londonien.

On ne se lasse pas de ces images de joie dans les vestiaires. A moins d’être un supporter de l’Angleterre, on ne boude pas notre plaisir en regardant les vidéos "inside" des Italiens dans le vestiaire de Wembley après le sacre de la Nazionale en finale de l’Euro 2021. A bout du suspense, la Nazionale a triomphé à l'issue de la séance des tirs au but (1-1, 3 tab à 2).

"It’s coming Rome!"

A chaque triomphe ses célébrations. Pour les Italiens, un chant s’est imposés de lui-même. Ivres de joie, les joueurs de Mancini, Bonucci et Jorginho en tête, ont pris un malin plaisir à s’approprier et à détourner "It’s coming home" en "It’s coming Rome."

Entre sacs de glace déversés sur la tête et glissade sur la table signée Daniele De Rossi, l’ex-milieu international devenu adjoint de Mancini, c’est un grand n’importe quoi jubilatoire qui a régné dans le dressing room des Azzurri. La bamboche s’est poursuivie dans l’avion du retour vers l’Italie. Et ce n’est sans doute que le début….