Italie-Espagne: ce qu'a dit Chiellini à Alba lors du tirage au sort des penalties

Cela a été une scène amusante pour les spectateurs ce mardi, à Wembley, lors de la première demi-finale de l'Euro 2021 entre l'Italie et l'Espagne. Au moment du tirage au sort pour déterminer dans quelle surface la séance de tirs au but allait se jouer, un malentendu a eu lieu entre Jordi Alba et Giorgio Chiellini, les deux capitaines.

Et si l'Italie avait peut-être gagné sa demi-finale face à l'Espagne (1-1, 4-2 ap t.a.b) grâce à son capitaine Giorgio Chiellini. Au moment du "toss" avec son homologue Jordi Alba, l'expérimenté défenseur de la Nazionale a fait le show, perturbant le latéral gauche alors que l'arbitre de la rencontre, Felix Brych, réalisait le tirage au sort avant la séance de tirs au but.

Une confusion au moment du tirage au sort

"Menteur, toi menteur", aurait lâché Chiellini à Alba, selon As, quand ce dernier a tenté de faire tirer les penalties devant les supporters espagnols. Un petit malentendu a eu ainsi lieu après le jet de la pièce pour savoir de quel côté la séance allait se dérouler. Personne n'avait choisi de côté pour la pièce, ce choix étant fait pour ce tirage par l'arbitre. Et le sort avait bien désigné le côté italien, malgré les affirmations d'Alba.

Marca rapporte ainsi que Jordi Alba pensait avoir gagné le premier tirage au sort, ce qu'a refuté Giorgio Chiellini, avec l'appui de l'arbitre. Au final, c'est donc bien le défenseur italien qui a remporté ce premier tirage, ce qui lui a permis de choisir de tirer devant les supporters italiens, présents dans le stade de Wembley pour l'occasion.

S'en est suivi ensuite de la part de Giorgio Chiellini plusieurs gestes et taquineries envers Jordi Alba, beaucoup plus concentré que le capitaine italien et semblant ne pas apprécier la scène.

Un deuxième tirage au sort a ensuite eu lieu pour désigner la première équipe à tier. Là encore remporté pa l'Italie. Quelques minutes plus tard, Jorginho inscrivait le penalty victorieux pour l'Italie, qui jouera la finale à Wembley dimanche. L'équipe de Roberto Mancini affrontera le vainqueur de la rencontre mercredi (21h) entre l'Angleterre et le Danemark.