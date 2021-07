Italie-Espagne: Chiellini a fait le show avec Alba avant les tirs au but

Tout sourire, et même très tactile, l’expérimenté défenseur italien Giorgio Chiellini a fait le show lors du tirage au sort pour les tirs au but entre sa sélection et l’Espagne ce mardi à Wembley (1-1, 4 tab à 2).

La pièce va-t-elle tomber du bon côté ? Sa propre équipe va-t-elle poursuivre sa route jusqu’en finale ou devra-t-elle la regarder à la télé ? A cet instant-là, à quelques minutes des tirs au but et après 120 minutes de lutte, quand l’arbitre procède au "toss" en jetant en l’air sa pièce, certains joueurs seraient extrêmement tendus, ou du moins très fermement concentrés sur la fin de leur mission. Mais pas Giorgio Chiellini.

A 36 ans, le capitaine de l’Italie était très relâché au moment où Felix Brych, l’arbitre allemand de la première demi-finale de l’Euro, l’a réuni devant lui avec Jordi Alba, son homologue espagnol. Un double tirage au sort, conformément à la loi 10 de l’Ifab, pour désigner le côté du stade de Wembley devant lequel allait devoir se dérouler la séance de tirs au but, puis l’équipe qui tirerait en premier. Et un vrai show de Giorgio Chiellini.

Persuadé d’avoir gagné le premier "toss", alors que Jordi Alba jurait le contraire, il a été très démonstratif, allant jusqu’à taquiner physiquement le latéral gauche espagnol, en lui pinçant la joue. Felix Brych et ses assistants étaient d’accord avec l’Italien. Dans la foulée, Giorgio Chiellini a aussi eu la chance de remporter le second "toss", pour que sa Nazionale commence la séance. Il a fêté ça en prenant dans ses bras Jordi Alba et en le soulevant !

Manuel Locatelli a ensuite manqué le premier tir au but. Mais après les échecs de Dani Olmo et Alvaro Morata, ce sont bien les Italiens qui ont pu laisser exploser leur joie sur la pelouse de Wembley. Et ils espèrent revenir à Londres pour faire la fête dimanche soir, face à l’Angleterre ou au Danemark.

Bonucci: "L'Italie a montré des valeurs, du coeur, de la capacité à souffrir"

"C'est le match le plus difficile que je n'ai jamais joué, a avoué Leonardo Bonucci, le compère de Giorgio Chiellini en défense centrale. Compliments à l'Espagne pour ce qu'ils ont mis sur le terrain. Encore, une fois, l'Italie a montré des valeurs, du coeur, de la capacité à souffrir. C'est une joie conquise dans la souffrance, c'est encore plus beau. C'est quelque chose d'incroyable ce qu'on fait, mais on ne doit pas s'en contenter. On est en finale. On devra mettre la même volonté, les mêmes sacrifices pour ramener ce qui manque à l'Italie depuis 50 ans."