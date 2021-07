Euro 2021: Mancini s'explique après cette "victoire à l'italienne"

Après la qualification de l'Italie pour la finale de l'Euro 2021, grâce à sa victoire aux tirs au but contre l'Espagne, Roberto Mancini a justifié la prestation défensive de ses joueurs. "Ce sont des maîtres dans le maitrise du ballon", a-t-il rappelé à propos des Espagnols.

Dominée, parfois même au bord du gouffre et traînée aux tirs au but, l'Italie a fini par se défaire de l'Espagne (1-1 puis 4-2 aux tab) pour se hisser en finale de l'Euro 2021. Pour le sélectionneur Roberto Mancini, ce petit exploit, compte tenu de la dynamique de la rencontre, ne doit pas être jugé comme une "victoire à l'italienne", une expression qu'il juge trompeuse.

"Les équipes de foot attaquent et défendent. Cela n'existe pas les équipes qui ne font qu'attaquer. On a eu les occasions pour marquer d'autres buts. C'était ouvert entre deux belles équipes. Toutes les équipes doivent défendre, pas seulement les équipes italiennes", a réagi le manager italien, en interview d'après-match pour la RAI.

"On savait qu'on souffrirait dans un tel match"

"Cela a été un match très dur. L'Espagne est une très grande équipe, qui a très bien joué. On a fait un bon match, pas tout à fait comme d'habitude... On savait qu'on souffrirait dans un tel match. Ils nous ont mis en difficulté. Ce sont des maîtres dans le maitrise du ballon", a ajouté le technicien, habitué à voir son équipe évoluer avec une bonne possession de balle et le contrôle de la rencontre.

"Le mérite, c'est d'abord celui des joueurs qui y ont cru depuis trois ans, mais ce n'est pas fini, on doit récupérer les forces abandonnées ce soir", a conclu Roberto Mancini, qui va sans doute espérer que la deuxième demi-finale entre l'Angleterre et le Danemark aille aussi en prolongation. Si ce n'est pas le cas, il pourra toutefois se contenter de bénéficier d'un jour de repos de plus par rapport à son futur adversaire de cette finale prévue dimanche à Wembley (Londres).