Juventus: Chiellini s'amuse des critiques contre Ronaldo

Dans un entretien à Sky Italia, Giorgio Chiellini est revenu sur son avenir à Turin et les critiques qui entourent Cristiano Ronaldo ces dernières semaines. Le défenseur de la Juventus ne voit pas le Portugais comme un problème pour le club italien.

La Juventus pourrait perdre, cette saison, sa couronne en Serie A. Le club de la Vieille Dame, qui restait sur neuf titres de champion de rang dans le championnat italien, est actuellement troisième après 30 journées, à 12 points de l'Inter Milan. Et du côté de Turin, Cristiano Ronaldo cristallise quelques critiques, d'autant plus après une nouvelle élimination prématurée en Ligue des champions.

Dans un entretien pour Sky Italia, Giorgio Chiellini a tenu à défendre le quintuple Ballon d'or, qui n'a pas marqué lors du dernier match face à Gênes (3-1) et est apparu agacé à plusieurs reprises au cours de la partie. "Si Cristiano Ronaldo est un problème, j'aimerais en avoir beaucoup d'autres comme celui-ci", a balayé l'international italien.

"Buffon et moi ne serons jamais un problème"

Souvent perturbé par les blessures au cours des derniers mois, avec une longue indisponibité l'éloignant des terrains l'année dernière en raison d'une lésion du ligament croisé du genou, Giorgio Chiellini est revenu s'installer depuis le début d'année en défense centrale, malgré encore un problème au mollet en février.

"Les premiers mois de cette année sont toujours le résultat de la blessure et de la difficulté à trouver un équilibre. Mais je suis content de ce que j'ai fait à partir de janvier et de la contribution que j'ai apportée, a lancé l'exprimenté Chiellini. A 36 ans, ce n'était pas si évident."

A la Juventus depuis 2004, Giorgio Chiellini arrive en fin de contrat en juin prochain. "Il semble que c'est un problème de savoir si Gigi (Gianluigi Buffon, NDLR) et moi allons prolonger ou non. Nous n'avons jamais été un problème, nous ne le sommes pas et le serons jamais", a indiqué Chiellini, qui ne voit pas ailleurs en Europe qu'à la Juventus.