Italie-Espagne, les compos: la surprise espagnole avec Morata sur le banc

Emerson et Dani Olmo remplacent respectivement Leonardo Spinazzola et Pablo Sarabia, tous deux blessés et absents pour la demi-finale de l'Euro 2021 entre l'Italie et l'Espagne, ce mardi soir à Wembley. Surprise: Alvaro Morata est sur le banc.

L'Italie et l'Espagne s'affrontent à partir de 21 heures ce mardi soir pour la première demi-finale de l'Euro 2021. Les deux sélections s'affrontent à Wembley, théâtre londonien des trois derniers matchs du tournoi. 60.000 spectateurs sont attendus. L'Allemand Felix Brych est au sifflet.

Privé de l'excellent latéral gauche Leonardo Spinazzola, le sélectionneur italien Roberto Mancini envisageait deux solutions, selon la presse. La première, la plus évidente: titulariser la doublure Emerson Palmieri (avec Lorenzo Insigne repiquant devant lui). La seconde: choisir le défenseur central Francesco Acerbi et placer le gaucher Domenico Berardi au poste d'ailier. C'est finalement la première option qui a été retenue. Pour le reste du onze de la Nazionale, il n'y avait aucun doute. Marco Verratti est bien au milieu, et Ciro Immobile reste l'attaquant de pointe.

Dans les rangs espagnols, le forfait de Pablo Sarabia, victime d'une blessure musculaire au tour précédent contre la Suisse, permet à Dani Olmo de retrouver sa place de titulaire qu'il avait perdue au troisième match. Mais Luis Enrique a aussi décidé de se passer au coup d'envoi d'Alvaro Morata, passablement critiqué depuis le début de la compétition.

Le buteur de la Juventus est remplacé par Mikel Oyarzabal, et non pas par Gerard Moreno. C'est donc avec une attaque sans véritable numéro 9 que l'Espagne va démarrer cette rencontre. En défense, Eric Garcia fait son retour. Il est préféré à Pau Torres pour accompagner Aymeric Laporte, qui va pouvoir retrouver l'axe gauche de la charnière.

Les équipes de départ:

Italie: Donnarumma - Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson - Barella, Jorginho, Verratti - Chiesa, Immobile, Insigne.

Espagne: Simón - Azpilicueta, Garcia, Laporte, Alba - Koke, Busquets, Pedri - F.Torres, Oyarzabal, Olmo.