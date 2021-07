Euro 2021: grave blessure et longue absence confirmées pour Spinazzola

Leonardo Spinazzola ne pourra pas participer à la fin de l'Euro avec l'Italie. La latéral gauche de 28 ans a passé des examens médicaux ce samedi, qui ont confirmé une rupture du tendon d'Achille. Le joueur de l'AS Rome va être prochainement opéré mais devrait au moins être indisponible pour les cinq prochains mois.

Le public italien avait quitté Leonardo Spinazzola vendredi, en pleurs au moment de quitter la pelouse sur civière de l'Allianz Arena de Munich, lors du quart de finale de l'Euro 2021 remporté par la Nazionale face à la Belgique (2-1). L'inquiétude était grande et les examens ce samedi ont confirmé la mauvaise nouvelle.

Le latéral gauche italien souffre d'une rupture du tendon d'Achille, comme l'a confirmé le staff de Roberto Mancini. L'indisponibilité de Leonardo Spinazzola est désormais estimée entre cinq et six mois. Forcément une mauvaise nouvelle pour celui qui était titulaire sur le côté gauche de la défense et qui réalisait jusqu'ici un très bon Euro.

Pour remplacer Leonardo Spinazzola vendredi, Roberto Mancini a lancé Emerson, le latéral gauche de Chelsea. Mais l'absence du joueur de 28 ans sera forcément préjudiciable, alors que l'Italie doit affronter l'Espagne mardi prochain (21h), pour la première demi-finale de l'Euro à Wembley.

"Le rêve bleu continue"

Leonardo Spinazzola avait été élu homme du match face à la Turquie et l'Autriche, lors de la phase de groupes. "J'étais vraiment désolé pour lui, parce qu'il donnait tellement à cette équipe, a commenté Gabriele Gravina, patron de la fédération italienne. Je lui souhaite bonne chance pour un retour rapide, car non seulement c'est un grand professionnel, mais il a également fait preuve de grandes qualités humaines."

Après les examens médicaux réalisés à Rome, Leonardo Spinazzola a adressé un message aux supporters et au reste de la Nazionale, qui ambitionne de décrocher le titre. "On sait tous comment ça s'est terminé, mais le rêve bleu continue, a commenté le latéral. Avec ce groupe, rien n'est impossible. Je ne peux que vous dire que je serai bientôt de retour, j'en suis sûr."