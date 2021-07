Euro 2021: l'Espagne met fin à l'épopée suisse et file en demi-finale après un scénario à rallonge

Venue à bout de la Suisse au tirs au but (1-1, 3-1 tab), ce vendredi, l'Espagne est la première nation qualifiée pour les demi-finales de l'Euro 2021. Elle affrontera la Belgique ou l'Italie pour une place en finale.

Les Bleus sont vengés. Bien sûr, ça ne suffira pas à les consoler, mais leurs bourreaux suisses ont vu leur beau parcours à l’Euro 2021 prendre fin ce vendredi, en Russie. Ils ont été sortis par l’Espagne au bout du suspense, après une nouvelle séance de tirs au but, aussi catastrophique qu'irrespirable (1-1, 3-1 tab). Qualifiée malgré une prestation décevante, la Roja défiera en demi-finale l’Italie ou la Belgique.

Des Espagnols trop pragmatiques

Entre une équipe parvenue à inscrire trois buts aux Bleus et une autre ayant éliminé la Croatie au bout d’un 5-3 totalement fou au tour précédent, on pouvait espérer un festival offensif à Saint-Pétersbourg. Mais après avoir ouvert le score très tôt grâce à Jordi Alba (8e), les Espagnols ont géré les débats à défaut d'être séduisants, avec une domination sans partage mais peu d’occasions de faire le break.

Jamais bousculée lors des 45 premières minutes, la Roja n'a toutefois pas cherché à imposer un rythme soutenu, n'ayant pas vraiment à forcer pour étouffer des Suisses en panne de solution. Avec un peu plus d'intensité, elle aurait pu se mettre à l'abri et ainsi éviter de se faire reprendre. Ce qui a fini par arriver. Car les Suisses ont attaqué le deuxième acte avec plus d'envie et moins de complexes. Des efforts récompensés sur une bourde d'Aymeric Laporte et Pau Torres, une de plus après celle d'Unai Simon face à la Croatie. L'incompréhension entre les deux axiaux espagnols a profité à Remo Freuler, passeur décisif pour Xherdan Shaqiri (68e). Un but qui a tout relancé.

Des Suisses diminués mais volontaires

Vladimir Petkovic pouvait s’attendre à voir son équipe subir en l’absence de son phare Granit Xhaka. Mais peut-être pas autant qu'en première période. Depuis le début de l’Euro, le milieu d’Arsenal était celui qui donnait le tempo à cette équipe, qui mettait du liant au cœur du jeu et qui apportait une pointe de rage et de hargne essentielle à ce niveau en haranguant sans cesse ses partenaires. Et sans son capitaine, de retour à un excellent niveau après une saison galère à Arsenal, où il a été pris en grippe par certains supporters, la Nati a longtemps eu du mal. Avec des sorties de balles approximatives et trop peu de créativité.

Choisi pour épauler Freuler à la place de Xhaka dans un 4-2-3-1 classique, Denis Zakaria s'est lui sans doute cru dans un cauchemar quand il a trompé son gardien en déviant la demi-volée du gauche de Jordi Alba. Déjà orphelins de Xhaka, les Suisses ont perdu sur blessure, dès la 23e, Breel Embolo, buteur contre les Gallois (1-1), et si précieux par ses remises et sa puissance physique.

Et pourtant, il y avait Yann Sommer

Mais même menés et diminués, les Suisses n'ont pas abdiqué, puis ont logiquement égalisé. Avant de se compliquer la tâche avec l'exclusion de Freuler (77e) pour un tacle jugé dangereux sur la cheville de Gerard Moreno. Ce fut le moment choisi par Yann Sommer pour entrer en scène. D'abord pour envoyer les siens en prolongation. Puis pour les maintenir en vie. Ses arrêts ont tour à tour écœuré Moreno (84e, 101e, 117e), Alba (96e), Marcos Llorente (97e), Mikel Oyarzabal (103e)... Il a aussi manqué beaucoup d'adresse aux attaquants espagnols. Mention spéciale pour Moreno, pourtant auteur d'une saison pleine avec Villarreal (23 buts en Liga) mais terriblement maladroit contre des Suisses qui auront passé toute la prolongation repliés dans leur camp. Sommer a encore sorti le grand jeu lors de la séance de tirs au but en repoussant la tentative de Rodri. Sergio Busquets a lui trouvé le poteau gauche, mais les Suisses ont été encore plus maladroits avec trois tirs manqués. Trop pour espérer rejoindre les demi-finales.