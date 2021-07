Suisse-Espagne: Luis Enrique en grande forme pour répondre aux critiques

Après la victoire de l'Espagne ce vendredi face à la Suisse (1-1, 3 tab à 1) en quart de finale de l'Euro 2021, Luis Enrique vise désormais plus haut. Le sélectionneur de la Roja vise la finale et profite de la qualification pour... une nouvelle fois recadrer les journalistes et les critiques.

L'Espagne a validé ce vendredi son ticket pour les demi-finales de l'Euro 2021, avec un Final 4 qui se disputera à Wembley. La Roja est venue à bout de la Suisse, à Saint-Pétersbourg (Russie), au terme de la séance de tirs au but (1-1, 3 tab à 1), après avoir gâché de nombreuses occasions.

Aligné à la pointe de l'attaque de l'attaque, Alvaro Morata n'a pas trouvé le chemin des filets. Pas plus que Gerard Moreno, entré à la 54e minute en remplacement du joueur de la Juventus et qui a beaucoup loupé. "Heureusement que c'est Gerard Moreno qui a loupé ces occasions, si Morata les loupe, vous l'empalez, a ironisé Luis Enrique en conférence de presse. Ce sont mes deux joueurs et je les aime beaucoup."

Avant cela, interrogé sur la prestation poussive de son équipe, l'ancien technicien du Barça avait répondu par une question à la Cadena SER: "Vous vouliez quoi? Un défilé militaire? Evidemment que nous avons souffert."

"Il serait ridicule de ne pas songer à la finale"

"J'ai vécu la séance de tirs au but de la manière la plus calme possible car cela ne dépendait plus de moi et et rien ne pouvait plus être fait, a confié Luis Enrique. J'avais dit en début de tournoi que nous étions dans les huit meilleures équipes, sans exagération, maintenant nous sommes dans les quatre meilleures formations du tournoi. Il serait ridicule maintenant de ne pas songer à la finale."

Malgré son avantage obtenu (8e) par un but contre son camp de Denis Zakaria (8e), l'Espagne a concédé l'égalisation (68e) après une grosse erreur défensive, profitant à Xherdan Shaqiri. A 11 contre 10 en fin de match, la Roja a néanmoins dû attendre la séance de tirs au but pour se qualifier. Au prochain tour, Luis Enrique et ses joueurs retrouveront le vainqueur de la rencontre entre la Belgique et l'Italie.