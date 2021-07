Italie: le message osé de la compagne de Bonucci sur l’abstinence sexuelle

Si l’Italie réalise un parcours sans faute à l’Euro 2021 en attendant la finale face à l’Angleterre dimanche soir à Wembley (21h), les joueurs de la Nazionale sont privés de leur famille et notamment de leurs compagnes. Un manque qui commence à se faire sérieusement ressentir pour l’épouse de Leonardo Bonucci.

Depuis plus d’un mois, on n’entend parler que de buts, de victoires, de défaites (voire de désillusion pour certaines équipes…), de 4-4-2, de 3-5-2, de VAR, de polémiques, de polémiques sur le VAR... mais très peu de sexe. Mesure sanitaire oblige, les compagnes des joueurs qui disputent l’Euro 2021 ne sont pas autorisées à partager un peu de (bon) temps avec leur compagnon. C’est encore plus dur et surtout plus long pour les Italiens et les Anglais, finalistes la compétition. La preuve avec la compagne de Leonardo Bonucci pour qui l’abstinence sexuelle est clairement une expérience difficile à gérer.

Dans un message plein d’humour posté sur Instagram, Martina Maccari, l’épouse du défenseur central de la Nazionale et de la Juve, a osé exprimer son manque. Après avoir rappelé l'absence de son mari depuis plus de 30 jours, elle a écrit avec beaucoup d’ironie : "Maintenant, même une miette de pain est érotique".

Martina Maccari, l’épouse de Bonucci © Instagram.com/martinazoev

Mme Bonucci fait dans l'audace, Mme Kane dans le romantisme

Si l’ex-mannequin fait dans l’audace en osant aborder un sujet très intime, du côté des Three Lions, on reste dans le romantisme. En tout cas dans la famille Kane. A la veille de la finale à Wembley, Kate Kane, l'épouse du capitaine anglais, a posté un message d’un tout autre genre : "Tu sais que je ne suis pas du genre à pleurer facilement mais je suis tombée en larmes au moment d’écrire à quel point tu nous rends tous fiers avec ce que tu accomplis pour le pays".

Après avoir rappelé qu’elle se moquait du buteur de Tottenham lorsque, plus jeunes, celui-ci s’amusait aux tirs au but avec son frère et son chien, et qu’il lui avait confié qu’un jour, il serait le capitaine de l’Angleterre, Miss Kane poursuit : "Tu es un mari et un père tellement incroyable, les enfants ont hâte de te revoir à la maison. (…) On t’aime tellement, capitaine. Ramène la coupe à la maison pour le pays, tu mérites de soulever ce trophée avec cette incroyable équipe d'Angleterre!" Avec Madame Kane, on est très loin de la miette de pain.