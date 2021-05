Italie: Mancini "confiant" pour Verratti

Blessé au genou droit, Marco Verratti ne rejouera plus avec le PSG cette saison. Mais le sélectionneur de l'Italie, Roberto Mancini, se veut optimiste quant à sa participation à l'Euro dans moins d'un mois.

On ne sait pas dans quel état de forme, mais si l'on en croit Roberto Mancini, il y sera. A moins d'un mois du lancement de l'Euro (11 juin-11 juillet), le sélectionneur de l'Italie a évoqué ce jeudi la situation de Marco Verratti au micro de Sky Sport.

Un Verratti victime d'une lésion du collatéral médial du genou droit, et annoncé mardi indisponible entre 4 et 6 semaines par le PSG, mais sur lequel il compte. "La blessure n'est pas anodine, mais on a encore un mois devant nous, a déclaré le technicien. Je suis assez confiant. J'ai parlé à Marco, et il l'est aussi."

Enfin une grande compétition comme titulaire?

Assez peu utilisé lors du Mondial 2014, qui a de toute manière tourné au fiasco, forfait lors de l'Euro 2016, et absent comme toute la Nazionale au Mondial 2018, Verratti (28 ans) a enfin l'opportunité de vivre une grande compétition internationale dans le rôle d'un joueur majeur. Encore faut-il que son corps suive.

Si tel est le cas, Mancini en serait ravi. Sinon, l'entraîneur sait qu'il a d'autres éléments de qualité dans son groupe. "Notre équipe a une identité très spécifique, elle sait quoi faire, estime-t-il. Et comme toujours, il faut aussi de l'imagination. Je pense que nous avons créé une bonne dynamique, et c'est fondamental pour notre progression." L'Italie affrontera la Turquie le 11 juin, puis la Suisse et le Pays de Galles dans le groupe A.