PSG: fin de saison pour Kurzawa et Verratti, Mbappé de retour

Le PSG a confirmé, ce mardi, la fin de saison de Layvin Kurzawa et Marco Verratti, incertain pour l’Euro avec l'Italie. Kylian Mbappé, lui, est remis de sa blessure au mollet.

C’était redouté, c’est désormais officiel. Layvin Kurzawa et Marco Verratti ne disputeront pas les trois (ou quatre en cas de finale de Coupe de France) derniers matchs du PSG cette saison. Le club a publié un communiqué médical, ce mardi, annonçant une absence de quatre semaines pour l’arrière gauche, victime d’une entorse de la cheville gauche après un tacle involontaire de son partenaire Presnel Kimpembe, dimanche lors du match à Rennes (1-1). L’international français souffre d’une "lésion du syndesmose", précise le club dans son communiqué.

Marco Verratti souffre, lui, d’une "lésion du collatéral médial du genou droit". Une blessure contractée à l’entraînement et qui l’avait privé du déplacement à Rennes. Son indisponibilité "est évaluée entre 4 et 6 semaines selon l’évolution", précise le PSG.



Une absence très longue qui le rend très incertain pour l’Euro avec l’Italie La Squadra Azzura disputera le match d’ouverture de la compétition dans un mois tout juste, le 11 juin, face à la Turquie. Sa présence dans la liste de Roberto Mancini apparait compromise. Un nouveau coup dur pour l’ancien joueur de Palerme, habitué à l’infirmerie et qui n’a disputé que 27 rencontres, toutes compétitions confondues cette année. Verratti avait déjà manqué l'Ero 2016 sur blessure.

Mbappé visiblement remis

L'absence de Kylian Mbappé de ce bilan médical du PSG laissait augurer une bonne nouvelle pour la star française, absente face à Lens et Manchester City en raison d'une blessure au mollet. Le joueur était aussi suspendu à Rennes et devrait donc faire son retour dans le groupe pour le déplacement à Montpellier, mercredi (21h) en demi-finale de Coupe de France. Un retour confirmé en conférence de presse par Mauricio Pochettino: "Il faut être attentif mais il s’est bien entraîné et est prêt à jouer demain."



Par ailleurs, le PSG a donné des nouvelles de Juan Bernat qui "continue son protocole de reprise". Idem pour Alexandre Letellier "suite à sa fracture à un doigt de la main gauche".