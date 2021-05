Italie: optimisme pour la présence de Verratti à l'Euro

Selon la Gazzetta dello Sport, l'optimisme serait de mise sur la présence de Marco Verratti avec l'Italie pour l'Euro malgré sa blessure au genou droit qui va l'éloigner des terrains pendant un mois.

Marco Verratti ne rejouera pas cette saison avec le PSG. Le club parisien a confirmé mardi que le milieu italien souffre d'une "lésion du collatéral médial du genou droit". Une blessure contractée à l'entraînement et qui devrait l'éloigner des terrains pour les 4 prochaines semaines.

Verratti et Mancini optimistes

Une absence qui remet forcément en question sa participation pour l'Euro, qui doit se disputer entre le 11 juin et le 11 juillet. Mais selon la Gazzetta dello Sport ce mercredi, le joueur et le sélectionneur Roberto Mancini sont plutôt optimistes pour que le principal intéressé puisse disputer l'Euro.

Marco Verratti va désormais se reposer pendant une semaine, avant de reprendre avec des premiers exercices d'entraînement. Pour rappel, l'Italie affrontera la Turquie pour son premier match de l'Euro le 11 juin prochain, en ouverture de la compétition organsiée dans 11 pays différents.

Une chose est sûre: Marco Verrati loupera les deux matchs amicaux de l'Italie en préparation de l'Euro. La Squadra Azzura affrontera Saint-Marin et la République Tchèque pour des rencontres amicales, avant de se retrouver dans un groupe avec la Turquie, la Suisse et le pays de Galles. Stefano Sensi et Manuel Locatelli pourraient remplacer Verratti en cas d'absence du joueur parisien face à la Turquie. Mais le joueur du PSG devrait bien être dans le groupe des 26 de Roberto Mancini pour l'Euro.