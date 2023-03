Italie: surprise dans la sélection, Mancini convoque un attaquant qui évolue en Argentine

Le sélectionneur italien, Roberto Mancini, a appelé un joueur surprenant pour le rassemblement de mars. L'attaquant italo-argentin, Mateo Retegui, pourrait faire ses débuts avec la Squadra Azzurra contre l'Angleterre ou Malte, lui qui évolue en Argentine, avec le club de Tigre.

Le sélectionneur italien Roberto Mancini, en panne d'attaquants pour les matches de qualification à l'Euro 2024 contre l'Angleterre et Malte, a annoncé la convocation d'un joueur italo-argentin évoluant dans le championnat argentin, Mateo Retegui. Cet attaquant de 23 ans évolue actuellement au Club Atlético Tigre, club de Buenos Aires, lui qui est prêté par Boca Juniors. Il est en tête du classement des buteurs de son championnat avec six buts lors des sept premières journées. Né en Argentine, il possède un passeport italien en raison des origines siciliennes de son grand-père, a indiqué son père à des médias italiens.

Alors que son nom circule depuis quelques semaines dans la presse, Mancini a confirmé l'"avoir convoqué" pour les prochains matches des champions d'Europe, contre l'Angleterre le 23 mars puis Malte le 26, dans le cadre des éliminatoires à l'Euro-2024.

"On le suit depuis quelques temps, il est titulaire depuis deux ans dans le championnat d'Argentine et il a des qualités qui malheureusement nous manquent en ce moment", a expliqué le sélectionneur italien lors d'une émission sur DAZN lundi soir. "On pensait qu'il ne souhaiterait pas venir, il a au contraire dit oui tout de suite et on l'a convoqué", a ajouté le "Mancio", qui dévoilera vendredi la liste complète des joueurs retenus pour ces deux matches.

L'Italie, restée à quai pour la Coupe du monde de l'automne dernier au Qatar, souffre depuis plusieurs années d'une pénurie d'avant-centres, dépendant quasi uniquement du buteur de la Lazio Rome, Ciro Immobile (33 ans, 55 sélections, 15 buts).

Les autres numéros 9 possibles sont soit blessés, soit en petite forme faute d'être titulaires dans leurs clubs, comme Giacomo Raspadori (23 ans, 17 sélections, 5 buts), Andrea Belotti (29 ans, 44 sélections, 12 buts), Gianluca Scamacca (24 ans, 9 sélections, aucun but) ou encore Moise Kean (23 ans, 12 sélections, 4 buts).