Coupe du monde 2022: l’Arabie saoudite brise l'incroyable série d'invincibilité de l’Argentine

L’Argentine s’est inclinée à la surprise générale face à l’Arabie saoudite, ce mardi, lors de son entrée en lice à la Coupe du monde 2022 (2-1). De quoi mettre fin à l’impressionnante série d’invincibilité des coéquipiers de Lionel Messi, qui n’avaient plus connu la défaite depuis la Copa America 2019.

Un coup de massue derrière la tête. L’Argentine est tombée de haut lors de son entrée en lice à la Coupe du monde 2022. Annoncés parmi les favoris du tournoi, les joueurs de Lionel Scaloni se sont inclinés à la surprise générale face à l’Arabie saoudite, ce mardi au Qatar (2-1). Dans ce premier match du groupe C, l’Albiceleste s’est fait surprendre par un adversaire coriace et efficace, parfaitement préparé par Hervé Renard. Après avoir ouvert le score grâce à une penalty très généreux, transformé par Lionel Messi (10e), les champions d’Amérique du Sud ont été renversés par une frappe croisée de Saleh Al-Shehri (48e) et un festival de Salem Al-Dawsari, l’ailier d’Al-Hilal (53e).

De quoi mettre fin à leur impressionnante série d’invincibilité. Avant d’arriver au Moyen-Orient, l’Argentine restait sur 36 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues. Il fallait remonter au 3 juillet 2019 pour trouver la trace du dernier revers de l’Albiceleste. C’était contre le Brésil, en demi-finale de la Copa America, avec des buts de Gabriel Jesus et Roberto Firmino (2-0). Entre-temps, l’équipe au maillot rayé blanc et bleu avait notamment remporté a Copa America 2021, le premier trophée de Messi en sélection.

L’Argentine déjà en danger pour les 8es

Il y a quatre ans et demi, lors du Mondial 2018, l’Albiceleste avait débuté par un nul face à l’Islande (1-1), avant de se faire corriger par la Croatie (0-3) et d’arracher sa place en 8es de finale en battant le Nigeria dans les derniers instants (2-1). Mais son aventure avait pris fin dès le tour suivant contre l’équipe de France, au terme d’un match d’anthologie, avec la reprise inoubliable de Benjamin Pavard et le sprint supersonique de Kylian Mbappé (4-3).