L'Euro 2021, un drame sanitaire? Maracineanu répond à la polémique

Invitée ce vendredi de BFMTV, Roxana Maracineanu, ministre déléguée en charge des Sports, a répondu aux polémiques autour de l'organisation de l'Euro 2021 et aux craintes des épidémiologistes concernant d'éventuels clusters.

L'Euro 2021 est-il à l'origine de plusieurs clusters dans toute l'Europe? C'est ce que craignent plusieurs épidémiologistes, qui constatent l'expansion du variant Delta sur le territoire européen ces derniers jours. Le tournoi, qui s'achèvera ce dimanche avec la finale Italie-Angleterre à Wembley, s'est tenu dans 11 villes et avec, selon les pays, plus ou moins de public dans les stades.

Sur BFMTV ce vendredi, Roxana Maracineanu, ministre déléguée en charge des Sports, rassure concernant l'organisation mise en place par l'UEFA et assure que les conditions d'entrée dans les stades sont strictes et contrôlées.

"J'ai entendu des spécialistes dire ça sur des plateaux TV mais c'est parce qu'ils ne connaissent pas l'organisation mise en place par l'UEFA. Je peux vous le garantir, j'ai été sur un certain nombre de matchs sur cet Euro, il y a un pass sanitaire obligatoire - avec un test, une vaccination - à présenter au stade. Evidemment quand les gens se déplacent, et c'est vrai avec cet Euro qui a eu lieu sur 11 pays, les situations de transport et de voyage étaient différentes. Mais tous les supporters qui vont au stade, quand ils y rentrent, ils ne sont pas malades du Covid, ils sont vaccinés ou testés", précise la ministre.

"Il n'y a pas eu de clusters ou de cas, sauf quelques exceptions"

Reste l'inconnu des déplacements hors du stade: "Effectivement, on ne sait pas ce qu'ils font sur place une fois qu'ils sortent du stade, admet Roxana Maracineanu. On a connu aussi des cas sur des supporters revenus de matchs, y compris en France. Mais nous avons fait le nécessaire pour que la Fédération française de football suive les supporters qui se sont déplacés partout et leur dise bien toutes les règles nécessaires. Dans la majeure partie des cas, concernant les supporters français en tout cas, il n'y a pas eu de clusters ou de cas, sauf quelques exceptions. Mais on n'est jamais à l'abri de rien, y compris en dehors du contexte sportif."