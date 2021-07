Euro 2021: l'OMS appelle à un meilleur suivi des spectateurs face au coronavirus

Alors que des centaines de cas ont été détectés chez des spectateurs de matchs de l'Euro 2021, l'Organisation mondiale de la santé demande aux villes-hôtes des derniers matchs du tournoi d'assurer un meilleur suivi de la circulation des spectacteurs.

L'Euro 2021 est rattrapé par le coronavirus. Et lors d'un point presse organisé ce jeudi, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a appelé les villes-hôtes des derniers matchs du tournoi à assurer un meilleur suivi de la circulation des spectacteurs, y compris avant leur arrivée et après leur départ du stade. "Nous avons besoin de regarder bien au-delà des stades eux-mêmes", a souligné Catherine Smallwood, une responsable de la branche européenne de l'OMS, interrogée sur les recommandations face à la hausse des cas à Londres et Saint-Pétersbourg.

Des centaines de cas détectés chez des spectateurs

La capitale britannique doit accueillir les demi-finales et la finale de l'Euro la semaine prochaine, alors que la deuxième ville russe sera le théâtre vendredi du quart de finale entre la Suisse et l'Espagne. Interrogé sur le risque que l'Euro ait joué ou joue le rôle de "supercontaminant", le directeur de l'OMS Europe Hans Kluge a répondu: "J'espère que non, mais je ne peux pas l'exclure". Plusieurs centaines de cas ont été détectés chez des spectateurs de matchs de l'Euro, notamment des Ecossais de retour de Londres, des Finlandais de retour de Saint-Pétersbourg ou des spectateurs dans le stade de Copenhague qui se sont avérés porteurs du variant plus contagieux "Delta".

"Ce que nous devons regarder autour des stades c'est comment les gens s'y rendent, est-ce qu'ils se déplacent dans des convois de bus bondés ou est ce qu'ils appliquent des mesures individuelles?", a poursuivi Catherine Smallwood. L'OMS Europe exhorte aussi à mieux suivre ce que les spectateurs peuvent faire "quand ils quittent le stade": "Vont-ils dans des bars ou dans des pubs très fréquentés?". L'OMS a plus globalement encouragé à la vigilance sur tous les grands rassemblements de l'été : "Ce que nous savons c'est que dans une situation de hausse des cas, des grands rassemblements peuvent jouer le rôle d'amplificateur en termes de transmission."