Le Danemark, la belle surprise de l'Euro 2021, écrase le pays de Galles et file en quarts

Avec notamment un doublé du Niçois Kasper Dolberg, le Danemark n'a fait qu'une bouchée du pays de Galles (4-0) ce samedi en huitièmes de finale de l'Euro 2021. Cette sélection affrontera les Pays-Bas ou la République tchèque en quarts.

Une qualification sans trembler. En écrasant le pays de Galles (4-0) ce samedi à Amsterdam, grâce notamment à un doublé de Kasper Dolberg, le Danemark est devenu la première sélection à rejoindre les quarts de finale de l’Euro 2021. Elle affrontera, le 3 juillet, les Pays-Bas ou la République tchèque pour une place dans le dernier carré.

Ces Danois, qui n’avaient plus atteint les quarts de l'Euro depuis l'édition 2004, et dont les supporters se prennent à rêver d'un destin triomphal, comme lors du titre surprise de 1992, ont rendu une copie presque sans faute contre des Gallois à bout de force, dominés à la fois techniquement et collectivement, et même réduits à dix en fin de match après l'exclusion d'Harry Wilson (90e).

Gareth Bale, en vue dans le premier quart d'heure avant de s'éteindre, aura symbolisé les limites de cette équipe, qui avait terminé deuxième de sa poule derrière l'Italie. De son côté, le Danemark se dit porté par "une grande force" depuis l'épreuve de l'arrêt cardiaque vécue par Christian Eriksen en plein match contre la Finlande. Et c'est une nouvelle fois avec courage, unité et cohésion que les joueurs de Kasper Hjulmand ont disputé ce huitième. "L'équipe nationale danoise a vraiment capté l'esprit du peuple danois", a justement résumé Peter Schmeichel sur le plateau de beIN Sports England.

Même à 2-0, Pierre-Emile Hojbjerg et ses camarades ne se sont pas relâchés. Bien au contraire. Ils ont continué à jouer, à attaquer, encore et encore. Et le suspense s'est définitivement envolé à l'approche du temps additionnel, avec un troisième but signé Joakim Mæhle, qui avait un temps été annoncé proche... de l'OM avant de filer à l'Atalanta. C'est sur un somptueux enchaînement contrôle-feinte-frappe qu'il a broyé les derniers espoirs gallois (88e). Puis le festival danois s'est conclu par un dernier but de Martin Braithwaite, validé par le VAR (90e+6).

Seul bémol: la sortie dans le dernier quart d'heure du capitaine Simon Kjaer, touché à une cuisse et incapable de continuer.

Dolberg revit

Il n’avait jusqu’à présent disputé que 30 minutes dans cet Euro. Resté sur le banc contre la Finlande (0-1) et la Belgique (1-2), puis lancé pour la dernière demi-heure face aux Russes (4-1), Kasper Dolberg s’est retrouvé titulaire pour ce huitième de finale à la place de Yussuf Poulsen, visiblement touché physiquement et absent de la feuille de match. Très attendu, le Niçois a su répondre présent. C’est lui qui a ouvert le score d’une sublime frappe enroulée du droit (27e), bien servi par le jeune Mikkel Damsgaard (20 ans), l’une des révélations de ce tournoi.

Mis en confiance par ce but, Dolberg a failli doubler la mise dans la foulée d’un subtil extérieur dans la surface, après un nouveau bon travail de Damsgaard (32e). Il ne s’est en revanche pas manqué au retour des vestiaires : à l’affût sur un dégagement ridicule de Neco Williams, Dolberg s’est appliqué pour fusiller Danny Ward une seconde fois (48e). Forcément un soulagement pour l’attaquant de 23 ans, qui n’aura pas été épargné par les galères cette saison, entre des pépins physiques, deux tests positifs au coronavirus, le vol de sa Porsche et le cambriolage de son domicile.