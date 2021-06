Pays-Bas: Wijnaldum ne mâche pas ses mots après les frayeurs contre l'Ukraine

Interrogé par la télévision néerlandaise à l'issue de la victoire des Orange ce dimanche face à l'Ukraine (3-2), pour leur entrée en lice dans l'Euro, Georginio Wijnaldum a reconnu que le scénario aurait pu "être différent". Menant 2-0 en seconde période, les Pays-Bas ont été rattrapés à 2-2 avant d'arracher la victoire en fin de match.

Devant leur public à Amsterdam, avec 16.000 fans présents, les Pays-Bas ont connu quelques frayeurs mais ont réussi à s'imposer (3-2) pour leur entrée en lice dans l'Euro face à l'Ukraine (3-2). Il faut dire aussi que les Oranje attendaient ça depuis la Coupe du monde 2014, eux qui ont loupé l'Euro 2016 et la Coupe du monde 2018.

"Il faut apprendre à finir un tel match quand on mène 2-0"

Capitaine de cette sélection néerlandaise, Georginio Wijnaldum a montré la voie en ouvrant le score (52e). "Nous avons gardé la foi, mais cela aurait pu être différent, a concédé à NOS le joueur qui s'est engagé récemment avec le PSG. Si ça avait fini à 2-2, tout le monde aurait été déçu et en colère. J'essaie d'aider et de coacher tout le monde, mais ce n'est pas possible. Je travaille aussi sur mon propre jeu. Je dis toujours qu'il doit y avoir onze capitaines sur le terrain."

Mais avant de retrouver l'Autriche jeudi prochain, toujours à Amsterdam, les Pays-Bas se sont rassurés pour leur retour dans une compétition internationale. Même si la sélection demeure forcément un peu inexpérimentée. "Il faut apprendre à finir un tel match quand on mène 2-0, a néanmoins indiqué l'ancien milieu de Liverpool. C'est un point sur lequel nous devons nous améliorer."

Les hommes de Frank de Boer ont arraché la victoire en fin de match (85e) grâce à Denzel Dumfries, à la réception d'un centre de Nathan Aké, alors que l'Ukraine était parvenue à refaire son retard. "C'est un soulagement d'avoir gagné. Et pour Denzel (Dumfries, NDLR), c'est super, a félicité Wijnaldum. C'est une excellente soirée au final." Pour rappel, les Pays-Bas se trouvent aussi dans le groupe de la Macédoine du Nord, battue plus tôt ce dimanche par l'Autriche (3-1).