Euro: Alaba et l’Autriche s’offrent un succès historique contre la Macédoine du Nord

L’Autriche a battu la Macédoine du Nord, ce dimanche, dans le groupe C de l’Euro (2-1). Les partenaires de David Alaba ont dû s’employer pour venir à bout des coéquipiers de Goran Pandev et s’offrir le premier succès de leur histoire dans un Euro.

Il y a plus de 30 ans que l’Autriche attendait ça. Depuis son succès contre les États-Unis lors de la Coupe du monde 1990, la 26e nation au classement Fifa n’avait plus remporté le moindre match dans une grande compétition internationale. La disette a pris fin ce dimanche à Bucarest. Emmenés par un David Alaba omniprésent (et élu homme du match), les Autrichiens l’ont emporté face à la Macédoine du Nord pour s’offrir la première victoire de leur histoire à l’Euro.

Les joueurs de Franco Foda ont fait la différence grâce à une volée de Stefan Lainer (18e), une reprise à bout portant de Michael Gregoritsch (78e) et un but de Marko Arnautovich (89e). De quoi concrétiser une domination qui a mis du temps à se vérifier au tableau d’affichage. La faute notamment à Stole Dimitrievski, le portier du Rayo Vallecano, qui a réalisé plusieurs arrêts spectaculaires.

Pandev, héros malheureux

Pour sa première participation à l’Euro, la Macédoine du Nord a longtemps cru tenir le point du match nul. Profitant d’une grosse erreur entre le gardien Daniel Bachmann et Aleksandar Trajkovski, l’inusable Goran Pandev avait égalisé avec opportunisme (28e). Malgré son 37e but (en 117 sélections), l’attaquant de 37 ans, véritable icône nationale, n’a pas réussi à faire basculer les siens dans la liesse.

Ce sera peut-être le cas face à l’Ukraine, ce jeudi (15h), lors de la deuxième journée du groupe C. Il le faudra pour conserver l’espoir de se hisser en 8es de finale. A l’inverse, l’Autriche abordera avec une pression moins importante son choc face aux Pays-Bas, prévu à 21h.