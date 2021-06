Portugal-France: la compo probable des Bleus avec un changement pour Kanté

Didier Deschamps pourrait apporter quelques changements à son équipe de France, tenue en échec contre la Hongrie (1-1), pour affronter le champion d’Europe en titre portugais, ce mercredi soir (21h), à l'Euro 2021.

Si la titularisation de Jules Koundé est acquise dans le couloir droit de la défense, il n’en va pas de même de toute la composition d’équipe qui sera alignée par Didier Deschamps contre le Portugal, mercredi soir (21h). Un dernier match à Budapest, dans la poule F, qui doit permettre à la France d’assurer la première place du groupe, censée lui garantir un tirage plus favorable pour les huitièmes de finale de cet Euro 2021.

Gagner en intensité au milieu

Si Benjamin Pavard disparaît du onze, le retour de Lucas Hernandez est attendu, au détriment de Lucas Digne, aligné contre la Hongrie pour ses qualités offensives. Auteur d’une apparition très intéressante contre les Magyars, Corentin Tolisso pourrait débuter en pointe basse du trident du milieu, comme face au pays de Galles (3-0) en préparation. Ce changement permettrait à N'Golo Kanté d’évoluer plus haut sur le terrain, comme avec Chelsea, notamment lorsqu'il a terminé meilleur joueur des demi-finales (aller et retour) et de la finale de la Ligue des champions.

La France gagnerait ainsi en agressivité et en densité pour livrer un sacré duel aux Portugal dans la bataille qui les attend mercredi soir. Devant, le trio offensif aligné lors des deux premières rencontres devrait être reconduit, avec Antoine Griezmann, Kylian Mbappé et Karim Benzema, qui ne souffre pas encore de son manque de réalisme. Olivier Giroud va devoir prendre son mal en patience.

La compo probable des Bleus:

Lloris - Koundé, Varane, Kimpembe, Hernandez - Tolisso, Kanté, Pogba - Griezmann - Benzema, Mbappé