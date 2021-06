Pourquoi c'est encore l'Euro 2020 en 2021

Nous sommes le 11 juin 2021 et débute ce vendredi soir l'Euro... 2020. Explications.

C'est le jour J, enfin. Après cinq ans d'attente, l'Euro revient ce vendredi, et s'étendra jusqu'au 11 juillet prochain. L'Euro, et plus précisément l'Euro 2020. En 2021. Pourquoi? Parce que l'UEFA, qui organise la compétition, en a décidé ainsi lors du report de la compétition l'an dernier en raison de la pandémie de coronavirus.

En avril 2020, l'instance dirigeante du foot européen avait acté ce maintien d'appellation en apportant plusieurs justifications. La première touche à la particularité de cette édition: l'Euro 2020 devait célébrer les 60 ans du tournoi - le premier Euro ayant eu lieu en 1960 - et c'est d'ailleurs pour cela que Michel Platini, ancien président de l'UEFA, avait tenu à l'organiser un peu partout à travers le continent.

Un changement de nom aurait coûté très cher

La deuxième raison est assez symbolique. "Garder le nom d'Euro 2020 rappellera en outre comment toute la famille du football s'est réunie pour répondre aux circonstances extraordinaires de la pandémie de Covid-19, et les moments difficiles que l'Europe et le monde ont dû traverser en 2020", justifiait l'UEFA.

Mais c'est surtout la troisième, la raison économique, qui a fait pencher la balance. "Ce choix est conforme à l'engagement de l'UEFA de faire de l'Euro 2020 une compétition responsable et de ne pas générer de quantités supplémentaires de déchets", reconnait l'instance.

La compétition ayant été reportée tardivement l'an passé, la quasi-totalité du matériel lié à l'organisation (habillages de stades, panneaux, brochures, publicités...) ou au merchandising (produits dérivés) avait déjà été confectionné... avec le logo Euro 2020. Devoir tout refaire aurait non seulement entraîné la destruction de tous les objets inutilisés, mais cela aurait eu un coût considérable. Or, même dans le monde du football, où l'argent coule à flots, l'heure est plutôt à l'économie.

Pour les mêmes motifs, les Jeux olympiques japonais cet été se tiendront d'ailleurs toujours sous l'appellation Tokyo 2020, au lieu de Tokyo 2021.