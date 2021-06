Euro en direct: c'est le Jour-J avec Italie-Turquie!

L'équipe de France a hérité du groupe le plus difficile sur le papier (le F) avec l'Allemagne, le Portugal, champion d'Europe en titre, et la Hongrie. Les Bleus auront, en plus, le désavantage de disputer deux rencontres en terrains hostiles avec une confrontation face aux Allemands à Munich devant 14.000 personnes. Ils défieront aussi la Hongrie devant son public à Budapest.

Si la France termine première de son groupe, elle affrontera le troisième du groupe A, B ou C. Si elle termine deuxième, elle défiera le premier du groupe D (Angleterre, Croatie, République tchèque, Ecosse). Si elle termine parmi les meilleurs troisièmes, elle sera opposé au premier du groupe C (Autriche, Pays-Bas, Macédoine du Nord ou Ukraine) ou du groupe D.