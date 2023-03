Qualifications Euro 2024: grâce à un doublé de Joselu pour sa première, l'Espagne domine la Norvège, la Croatie surprise à domicile

Pour la première de son sélectionneur, l'Espagne l'a emporté (3-0) contre la Norvège à Malaga, tandis que le pays de Galles a rejoint la Croatie (1-1) en toute fin de match dans le groupe D des qualifications à l'Euro 2024.

La Roja a entamé un nouveau cycle par une victoire d’entrée dans le groupe A des qualifications à l’Euro 2024. L’Espagne a réussi à faire plier la Norvège (3-0) en fin de match, mais ce fut très compliqué face à une équipe pourtant privée de son serial buteur Erling Haaland, forfait pour les deux premiers matches des éliminatoires en raison d’une blessure à l’aine. Séduisante dans la première demi-heure, l’Espagne a desserré l’étreinte en fin de première période et même souffert une bonne partie de la seconde.

Pour son premier match à la tête de la Roja, Luis de la Fuente a relancé des revenants, absents du groupe qui s’était envolé pour le Qatar cet hiver. Le bilan? Il fut longtemps mitigé, Iago Aspas ayant peiné à exister, et le jeune Gavi décliné. L’Espagne s’est procurée davantage de situations favorables, mais elle a aussi reculé et perdu la maîtrise du ballon, affichant une certaine fébrilité et des lacunes défensives qui auraient pu lui coûter cher si Sorloth avait su cadrer sa reprise de volée, seul au second poteau (80e).

Attentif, Kepa Arrizabalaga avait déjà évité le pire à l’entame de la seconde période en repoussant in-extremis un ballon malencontreux de Nach (55e), tout proche de tromper son propre gardien. La délivrance est finalement survenue en fin de match pour l’Espagne, avec le doublé express de Joselu (84e, 86e) pour sa première apparition sous le maillot de la Roja.

L’attaquant de l’Espanyol a puni les errements de la défense norvégienne et permis à son équipe de rejoindre l’Ecosse, qui a surclassé Chypre (3-0), au sommet du classement. Les deux équipes se rencontreront à Glasgow dans trois jours.

La Croatie tenue en échec dans les dernières secondes

Dans la poule D, la Croatie a concédé l'égalisation (1-1) dans les dernières secondes du temps additionnel face au pays de Galles, orphelin de Gareth Bale. Nathan Broadhead (90e+3) a répondu à l'ouverture du score de Kramaric (28e) qui pensait offrir la victoire à son équipe. Dans la même poule, la Turquie a dominé l’Arménie (2-1). L'Allemagne l’a emporté (2-0) contre le Pérou en match amical avec un doublé de Niclas Füllkrug qui comptabilise désormais cinq buts et une passe décisive lors de ses cinq premières apparitions avec la Nationalmannschaft, en seulement 186 minutes de jeu.