Euro 2024 (qualifications): Haaland "dévasté" par son forfait avec la Norvège

Contraint de déclarer forfait pour le rassemblement de la Norvège à cause d’une blessure à l’aine, Erling Haaland est extrêmement affecté, selon son sélectionneur.

La machine Haaland est à l’arrêt forcé. Blessé à l'aine, l’attaquant de Manchester City doit déclarer forfait pour le rassemblement avec la Norvège, qui affronte l'Espagne (ce samedi) et la Géorgie (mardi prochain) pour le début des qualifications à l'Euro 2024.

D’après son sélectionneur, le Cyborg est particulièrement touché par cette absence. "Haaland a été dévasté quand je lui ai parlé dans la chambre à minuit, a indiqué Stale Solbakken en conférence de presse ce mardi. Il a été affecté. Si vous l'aviez vu dans ma chambre d'hôtel à minuit vous auriez compris. Il est très frustré, il a fait tout ce qu'il pouvait."

Des douleurs ressenties samedi après son triplé contre Burnley

Haaland s'est plaint de douleurs après le match contre Burnley en FA Cup samedi, au cours duquel il a inscrit un triplé, ses 40e, 41e et 42e buts de la saison toutes compétitions confondues. "On espérait que c'était seulement une gêne qui disparaitrait d'ici samedi, mais après des tests et des contrôles hier (lundi, ndlr), il est clair qu'il ne sera pas prêt pour les matches contre l'Espagne et la Géorgie", a expliqué Ola Sand, le médecin de la sélection, dans un communiqué.

Dans le groupe A des qualifications à l'Euro 2024, la Norvège commence par deux déplacements contre l'Espagne à Malaga puis face à la Géorgie à Batumi. Une nouvelle fois absente de dernière la Coupe du monde, la sélection scandinave devra donc faire sans son arme numéro un pour tenter de bien débuter ces éliminatoires.