Belgique: le psychodrame Courtois, une affaire d’ego et de passe droit

De Belgique, l’affaire Thibaut Courtois (31 ans) révèle une histoire d’ego et de passe-droits dont bénéficiait le gardien belge. Certains s’étonnent aussi de ses absences opportunes à l’approche de l’été et de son mariage.

Le changement de sélectionneur n’a pas tout réglé en Belgique. Après un dernier Mondial raté et agité par quelques luttes internes, les Diables Rouges, désormais entraînés par l’Allemand Domenico Tedesco, vivent un nouveau psychodrame. Thibaut Courtois (31 ans) n’a pas apprécié la mise en place d’un capitanat tournant en l’absence de l’habituel porteur du brassard, Kevin De Bruyne. Après Romelu Lukaku lors du match nul face à l’Autriche (1-1), Courtois devait le porter contre l’Estonie, ce mardi.

La fin des passe-droits qui passe mal?

Vexé de ne pas avoir été choisi pour les deux rencontres, le joueur du Real Madrid a décidé de boycotter le déplacement en Estonie, ce mardi. Ce qu’a confirmé Tedesco, mardi, se disant "surpris et choqué" par cette décision. Dans un message sur Instagram, Courtois a, lui, accusé l’entraîneur de mentir en assurant avoir renoncé à ce déplacement pour cause de blessure au genou droit, alimentant la polémique.

Vu de Belgique, l’identité de l’acteur principal de ce mauvais film ne surprend pas vraiment. Car Thibaut Courtois est connu pour son énorme égo au pays. Avec l’ancien sélectionneur Roberto Martinez, l’ancien gardien de Chelsea faisait un peu ce qu’il voulait. Chez les Diables Rouges, le capitaine numéro 1 est Kevin De Bruyne de par son leadership sur le terrain mais celui qui parle le plus dans le vestiaire est l’attaquant de l’Inter, Romelu Lukaku. C’est pour cela que le nouveau sélectionneur l’allemand Domenico Tedesco voulait une alternance Courtois/Lukaku quand De Bruyne est absent.

L’excuse de la blessure... juste avant son mariage ne convainc pas en Belgique

Depuis 2020, Thibaut Courtois a raté 17 des 40 matches des Diables et souvent lors des rassemblements de fin de saison. C’était le cas l’an passé après la victoire du Real en Ligue des champions contre Liverpool. L’excuse de la blessure ne semble pas convaincre le milieu du football belge.

C'était pas dans l'After - Lundi 19 juin 2:06

La sélection se serait bien passée de cette affaire après le fiasco du Mondial au Qatar et l’expérience de Thibaut Courtois devait faire le lien avec la nouvelle génération. En Belgique, on n’imagine pas un retour en sélection du meilleur gardien du monde sans s’excuser auprès de son sélectionneur et de ses partenaires. A 31 ans, le gardien belge est encore loin de sa fin de carrière pour qu’elle se termine de cette manière avec la sélection. Le gardien des Diables Rouges doit se marier cet été et les mauvaises langues diront qu’il voulait gagner du temps dans ses préparations.