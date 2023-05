Belgique: Courtois accuse la presse d'avoir "détruit" l'équipe pendant la Coupe du monde

Thibaut Courtois (31 ans), gardien de la Belgique, accuse la presse d’avoir "détruit" l’unité de la sélection lors de la dernière Coupe du monde, achevée par une élimination en phase de poules.

Les joueurs belges ne digèrent pas le climat autour de la sélection lors de la dernière Coupe du monde. En marge de la sortie du documentaire "One for all" diffusé sur Amazon Prime Vidéo depuis cette semaine, Thibaut Courtois (31 ans) et Axel Witsel se sont confiés dans l’hebdomadaire belge, Moustique. Et les deux joueurs déplorent l’acharnement médiatique qu’ils estiment avoir subi lors du dernier Mondial achevé dès la phase de poules.

"On a eu l’impression qu’on voulait nous abattre"

Dans le documentaire, certains joueurs lancent ainsi que "la presse a foutu la merde". Une perception partagée par le milieu Axel Witsel. "Ça nous a touchés parce que c’était sûrement la dernière Coupe du monde de notre génération, on avait envie de plus de positivité, explique-t-il dans Moustique. La critique fait partie de notre métier. Il faut l’accepter. Mais on a eu l’impression qu’on voulait nous abattre, que c’était de l’acharnement." Lors de la compétition, des échos avaient émergé dans les médias sur des tensions internes entre joueurs de la sélection. Ce qui avait poussé les cadres (dont Courtois) à tenir une conférence de presse d'urgence pour tenter de dégonfler la polémique.

Thibaut Courtois, gardien des Diables Rouges, déplore ce manque de discernement autour de la sélection. "Je pense qu’on méritait mieux, regrette la star du Real Madrid. Avant le Brésil (la Coupe du monde 2014, élimination en quarts de finale, ndlr), on ne se qualifiait pas. On est arrivés et on a uni le pays. La presse a joué à détruire cette image et à créer des problèmes. Je vis en Espagne et ça ne se passe pas comme ça. Ils ont été moins critiques pendant le tournoi et ne l’ont été qu’après l’élimination. C’est mieux. Bien sûr, dans le foot, tu ne peux pas toujours être positif."

"Contre le Maroc (défaite 2-0 en poule du Mondial 2022), on n’a pas bien joué, consent Courtois. Mais pendant le tournoi, il faut être uni et quand il est terminé, là tu peux critiquer, pas de problème. En Belgique, quand on est sur la pente ascendante, c’est toujours fantastique mais quand on arrive au top, un bon match n’est plus suffisant et les critiques arrivent trop vite. Mais je pense que les supporters étaient derrière nous. J’espère que contre l’Autriche (le 17 juin dans les qualifications pour l'Euro 2024) on remplira le stade parce que c’est un nouveau cycle. L’équipe nationale unit les Flamands et les Wallons et c’est beau. En Russie (lors du Mondial 2018), les places étaient pleines de noir-jaune-rouge et c’est ça qu’on veut."