Belgique: Tedesco promet une discussion avec Courtois après la crise de nerfs chez les Diables

Sans Thibaut Courtois, qui a quitté le rassemblement sur fond de psychodrame autour du brassard de capitaine, la Belgique s'est imposée en Estonie ce mardi soir dans le cadre des éliminatoires de l'Euro 2024 (3-0). Après la rencontre, le sélectionneur Domenico Tedesco est revenu brièvement sur le conflit avec le gardien.

La Belgique, avec Romelu Lukaku auteur d'un doublé mais sans Thibaut Courtois, fâché avec son sélectionneur, est repartie de l'avant dans sa course à la qualification pour l'Euro 2024 en s'imposant ce mardi 3-0 en Estonie, trois jours après avoir été accrochée par l'Autriche (1-1).

Sans forcer leur talent et après une première demi-heure inconsistante, les Diables Rouges ont profité de deux buts de Lukaku pour se mettre à l'abri avant la pause. Les 74e et 75e buts de l'avant-centre de l'Inter en sélection. Le troisième doublé de sa carrière face à l'Estonie, tandis que le jeune Johan Bakayoko, 20 ans, a signé le 3-0 en fin de match.

Après un succès en mars en Suède (3-0) et le partage des points devant l'Autriche samedi dernier, les Belges sont bien lancés vers l'Euro en Allemagne. Mais la résultat de mardi au terme d'un match insipide paraît anecdotique au regard de la tempête qui secoue l'équipe belge depuis samedi soir et le surprenant mouvement d'humeur de Thibaut Courtois. Après le match face à l'Autriche, le gardien a fait savoir au sélectionneur Domenico Tedesco qu'il n'accompagnerait pas l'équipe à Tallinn.

"Je ne crois pas que cela a eu de répercussions sur les joueurs"

Selon le coach allemand qui s'est dit "choqué", Courtois lui aurait expliqué avoir été "déçu" et s'être senti "insulté" de ne pas avoir été désigné capitaine en l'absence de Kevin De Bruyne, blessé. Le brassard avait éte confié à Romelu Lukaku face à l'Autriche, étant prévu que Courtois le porte face à l'Estonie. La version du portier du Real Madrid est différente, le Limbourgeois - remplacé par le Strasbourgeois Matz Sels samedi - expliquant souffrir d'une blessure à un genou qui ne lui permettait pas de s'aligner.

Courtois a regretté sur les réseaux sociaux les propos du sélectionneur qui "ne correspondent pas à la réalité", tout en reprochant à son entraîneur d'avoir rendu publique une conversation de vestiaire.

La fin du drama ? Alors que la presse belge qualifie la dispute de "guerre" entre le coach et le joueur, et que se pose désormais la question de l'avenir de Courtois en sélection, Tedesco a préféré se montrer mesuré au sortir du match contre l'Estonie. "J’ai déjà donné ma version en étant le plus honnête possible avec vous lundi, a lâché le technicien. Je n’ai pas envie de continuer de discuter de ce sujet via médias interposés. On devra discuter. Au final, je ne crois pas que cela a eu de répercussions sur les joueurs. Tout le monde était concentré et la victoire le montre."