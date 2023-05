Euro 2024 (qualifs): la liste du Portugal avec Ronaldo, trois Parisiens et un nouveau

Le défenseur Toti Gomes est la principale nouveauté dans la liste des joueurs convoqués aux côtés de la Cristiano Ronaldo par le sélectionneur du Portugal Roberto Martinez pour les matchs de qualifications à l'Euro 2024 en juin. Les Parisiens Danilo Pereira, Renato Sanches et Vitinha sont aussi présents.

Un petit nouveau dans la sélection portugaise. Toti, 24 ans et évoluant à Wolverhampton, "a des compétences différentes, (...) il est physique, très puissant, gaucher (...). Nous avons besoin de compétences différentes", a expliqué l'entraîneur de la Seleçao Roberto Martinez ce lundi lors d'une conférence de presse.



La liste portugaise est également marquée par le retour du défenseur Nelson Semedo, et de l'attaquant Ricardo Horta. Cristiano Ronaldo, âgé de 37 ans et évoluant à Al-Nassr, est encore présent. Tout comme les Parisiens Danilo Pereira, Renato Sanches et Vitinha.

Mario absent après avoir annoncé sa retraite internationale

Le sélectionneur a toutefois dû se passer du milieu de terrain Joao Mario (Benfica). Passé par le FC Porto, West Ham ou encore le Lokomotiv Moscou, il a annoncé sa retraite internationale après le 38e sacre national de son club samedi. "Joao Mario faisait partie de la liste, (...) mais nous devons respecter son choix", a affirmé Martinez qui a salué le parcours du joueur qui compte 56 sélections.

Le Portugal affrontera la Bosnie-Herzégovine le 17 juin à Lisbonne puis se rendra en Islande trois jours plus tard dans le cadre des qualifications à l'Euro 2024, où il commencé par des cartons sur le Liechtenstein (4-0) et le Luxembourg (6-0).

La liste des 26 joueurs retenus:

Gardiens de but: Diogo Costa (FC Porto/POR), José Sá (Wolverhampton/ENG), Rui Patricio (AS Roma/ITA).

Défenseurs: Diogo Dalot (Manchester United/ENG), Nélson Semedo (Wolverhampton ENG), João Cancelo (FC Bayern Munich), Raphael Guerreiro (Dortmund/GER), Danilo Pereira (Paris Saint-Germain/FRA), Pepe (FC Porto), Ruben Dias (Manchester City/ENG), Antonio Silva (Benfica), Gonçalo Inácio (Sporting CP), Toti Gomes (Wolverhampton/ENG).

Milieux: Joao Palhinha (Fulham/ENG), Ruben Neves (Wolverhampton/ENG), Bruno Fernandes (Manchester United/ENG), Otavio Monteiro (FC Porto), Renato Sanches (Paris Saint-Germain/FRA), Vitinha (Paris Saint-Germain/FRA).

Attaquants: Ricardo Horta (Sporting Braga), Bernardo Silva (Manchester City/ENG), Rafael Leao (AC Milan/ITA), Joao Félix (Chelsea/ENG), Cristiano Ronaldo (Al Nassr/KSA), Gonçalo Ramos (Benfica), Diogo Jota (Liverpool/ENG).