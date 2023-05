Arabie saoudite: Ronaldo et Al-Nassr disent adieu au titre, Al Ittihad champion

Arrivé en janvier à Al-Nassr, Cristiano Ronaldo ne sera pas champion d'Arabie saoudite. Al Ittihad remporte le championnat pour la 9e fois de son histoire.

Un échec pour Cristiano Ronaldo. Arrivé cet hiver à Al-Nassr en Arabie saoudite après sa résiliation avec Manchester United, CR7 ne sera pas champion cette année. Avec le match nul concédé ce samedi sur la pelouse d'Al-Ettifaq (1-1) lors de l'avant-dernière journée du championnat saoudien, les coéquipiers du Portugais comptent 5 points de retard sur Al-Ittihad, qui va être champion pour le 9e fois.

L'ancien joueur de l'OM, Luiz Gustavo, qui avait permis aux coéquipiers de CR7 d'égaliser avant l'heure de jeu (56e), pensait maintenir les siens dans la lutte pour le titre en inscrivant un doublé (79e) avant que la VAR annule le but suite à un hors-jeu de... CR7. Al-Nassr aurait pu s'imposer en fin de match mais le coup franc de Talisca a trouvé le chemin de la barre transversale.

14 buts en 16 matches pour CR7

Leader jusqu'au départ de Vincent Aboubakar, parti notamment pour libérer une place de joueur étranger à Cristiano Ronaldo, Al-Nassr n'a pas pu conserver son trône. Pourtant, le bilan de la star portugaise est loin d'être mauvais. Depuis son arrivée, CR7 a inscrit 14 buts en 16 matchs de championnat. Sur ces 16 matchs avec l'ancien joueur du Real Madrid, Al-Nassr s'est imposé à 9 reprises mais a concédé 4 matchs nuls et s'est incliné 2 fois, contre Al-Ittihad, le futur champion, match qui avait notamment entraîné le licenciement de Rudi Garcia, et contre Al-Hilal, possible futur club de Lionel Messi.