Portugal: les compliments et le message de Martinez pour Ronaldo, "un joueur très précieux"

Nouveau sélectionneur du Portugal, Roberto Martinez compte s'appuyer sur Cristiano Ronaldo, même si le quintuple Ballon d'or évolue désormais en Arabie Saoudite, loin du plus haut niveau européen.

Compliments sincères ou volonté de ne pas froisser une légende? Depuis son arrivée sur le banc du Portugal début janvier en remplacement de Fernando Santos, Roberto Martinez fait très attention au choix de ses mots lorsqu’il est question de Cristiano Ronaldo. Avec une ligne directric : ne surtout pas heurter le quintuple Ballon d’or de 38 ans. "Il est très dévoué. C’est un joueur qui peut apporter de l'expérience, c’est un symbole de l'équipe. Je ne regarde pas l'âge", disait-il en mars après avoir dévoilé sa première liste pour le début des qualifications à l’Euro 2024.

"C'est le football qui décide"

Alors que certains l’imaginaient prendre sa retraite internationale dans la foulée de la Coupe du monde au Qatar, Ronaldo a choisi de poursuivre l’aventure. Titulaire contre le Liechtenstein (4-0) et le Luxembourg (6-0), il en a profité pour soigner ses statistiques en marquant à quatre reprises pour porter son total de buts en sélections à 122. De quoi gagner des points auprès de Martinez. "C'est un joueur et une personne très importants dans le vestiaire", a déclaré l’ancien coach d’Everton dans un entretien donné ce jeudi à Antena 1 et relayé par le journal Record.

Et d'ajouter: "Il joue à un poste clé, c’est un attaquant qui peut faire la différence, il a une expérience unique. Il n'y a aucun autre joueur dans le monde qui compte 198 sélections et c'est quelque chose de très précieux pour nous." Pour lui, se priver de Ronaldo serait illogique. Même s’il a quitté le football européen fin 2022 pour rejoindre Al-Nassr en Arabie Saoudite. "C’est toujours le football qui décide. C'est une décision footballistique, liée à ses performances. Je prends des décisions difficiles et importantes pour l'équipe, mais c'est toujours le football qui prend les décisions. Je pense que Cristiano a joué un rôle très positif et important dans les matchs que nous avons joués en mars", a développé Martinez.

Avant de mettre fin au faux suspense: oui, Ronaldo sera à nouveau convoqué en juin pour la suite des qualifications pour l'Euro. Le Portugal défiera la Bosnie-Herzégovine et l'Islande les 17 et 20 juin.