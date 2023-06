France-Grèce: le plan de Poyet pour jouer un mauvais tour aux Bleus

Gustavo Poyet, sélectionneur de la Grèce, a tenté ce dimanche de donner les clés du match avant d'affronter les Bleus lundi soir au Stade de France (20h45).

Le sélectionneur de la Grèce Gustavo Poyet a estimé ce dimanche que son équipe devrait "jouer à un niveau exceptionnel" pour battre la France en qualifications de l'Euro 2024 lundi au Stade de France (20h45). "Le résultat du match dépendra du niveau de performance de la France", a expliqué l'Uruguayen. "Il faudra faire plus pour nous, essayer de mettre la France en difficulté. Mais le plus important pour moi c'est que l'on essaye de jouer et que l'on ne vienne pas ici pour défendre. Il faudra donc prendre des risques et avoir des joueurs dans la surface adverse, tout en évitant de se faire contrer derrière. Il faudra être concentré derrière. Il nous faudra jouer à un niveau exceptionnel."

"La France a des qualités partout et a toujours des solutions. Pour avoir une petite chance de faire quelque chose de spécial, il faudra qu'on joue très bien et que la France joue en dessous de son niveau. Quand on a vu notre groupe de qualification, on s'est dit que ce serait difficile de nous qualifier mais on va jouer sans peur", a ajouté le technicien dont l'équipe occupe la 2e place de la poule B à 3 points des Bleus après deux succès.

"C'est aussi très spécial d'être avec Didier"

Poyet est également revenu sur ses années passées en France, en tant que joueur à Grenoble (1988-1990) puis comme entraîneur à Bordeaux (2018) où il a notamment côtoyé Jules Koundé et Aurélien Tchouaméni. Il a aussi été le coéquipier du sélectionneur français Didier Deschamps à Chelsea.

"Je suis très, très content d'être ici à nouveau, a-t-il déclaré. J'ai grandi à Grenoble en tant que joueur, ça m'a aidé pour la suite. A Bordeaux, j'ai eu sept mois de qualité, c'était magnifique avec le groupe de joueurs, les supporters. C'est toujours spécial pour moi de revenir en France."

"C'est aussi très spécial d'être avec Didier, a-t-il poursuivi. On passé une année ensemble à Chelsea. Il était déjà un entraîneur sur le terrain, il était toujours derrière moi. On connaît bien le football de la France, c'est la 2e meilleure nation au monde et ils auraient été premiers sans l'arrêt d'Emiliano Martinez (devant Randal Kolo Muani en finale du Mondial 2022, ndlr)".