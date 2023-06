Equipe de France: Maignan apte pour la Grèce

Invité de Téléfoot ce dimanche sur TF1, le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps, a indiqué qu'il dispose pour l'heure de tout son groupe pour le dernier match de la saison lundi (20h45) face à la Grèce. Mike Maignan devrait donc retrouver sa place dans les cages.

Mike Maignan est de retour. Laissé au repos en raison d'une gêne musculaire au mollet contre Gibraltar vendredi (3-0), le gardien titulaire de l'équipe de France devrait retrouver les cages ce lundi face à la Grèce, lors de la 4e journée des éliminatoires de l'Euro 2024.

>> Equipe de France: les infos EN DIRECT

Tout le groupe disponible

Invité de Téléfoot ce dimanche, Didier Deschamps a annoncé avoir tout son groupe à disposition pour cette dernière rencontre de la saison. "J'ai l'embarras du choix", a confirmé le sélectionneur des Bleus, qui avait donné sa confiance à Brice Samba pour le match face à Gibraltar.

Après la Coupe du monde 2022, perdue en finale pour l'équipe de France, Hugo Lloris et Steve Mandanda ont annoncé leur retraite internationale. Absent pour le Mondial en raison d'une blessure, "Magic Mike" a été propulsé numéro 1 des Bleus dès le rassemblement du mois de mars. Le joueur de l'AC Milan n'avait pas encaissé de but lors des matchs face aux Pays-Bas (3-0) et l'Irlande (1-0).

Touché à un pied et resté sur le banc vendredi, Dayot Upamecano est donc lui aussi disponible. Wesley Fofana avait été aligné avec Ibrahima Konaté en défense centrale. Au Stade de France ce lundi (20h45), les Bleus auront la possibilité de repousser la Grèce à six unités, qui possède néanmoins une journée de retard.