Qualifications Euro 2024: la colère d'Iker Casillas sur les jugements hâtifs après la déroute de l'Espagne

L'Espagne a perdu mardi soir en Ecosse (2-0) aux éliminatoires de l'Euro 2024. Les supporters et la presse espagnole s'en sont pris à leur sélection, qui avait brillé samedi contre la Norvège (3-0). Iker Casillas n'a pas apprécié et l'a fait savoir sur son compte Twitter.

Un jour tout marche, le lendemain rien ne va plus. La sélection espagnole, victorieuse samedi contre la Norvège (3-0) pour son premier match des éliminatoires de l’Euro 2024, s’est inclinée mardi soir en Ecosse (2-0). Une défaite qui ne passe pas chez les supporters de la ‘Roja’ et la presse, acerbes sur le jeu proposé par l’Espagne et son nouveau sélectionneur, Luis de la Fuente, déjà pointé du doigt.

Dimanche matin, au lendemain de la victoire sans bavure sur les Norvégiens, la presse a titré sur des débuts "triomphaux" et "retentissants". Mardi, la défaite surprise a poussé le quotidien "Marca" a parlé d’une "vulgaire Espagne", d’autres évoquent ce mercredi "un naufrage". Des mots et un retournement de veste qui horripilent Iker Casillas, le gardien vainqueur à deux reprises de l'Euro, en 2008 et 2012.

"Le samedi, l’Espagne était extraordinaire. Nous allions gagner le quatrième Euro. Personne ne se souvenait de Luis Enrique. Aujourd’hui, le sélectionneur est une ruine. L’Espagne est un désastre. Ils ne sont pas qualifiés pour l’Euro. Et nous venons tout juste de commencer…", a écrit l’ancien capitaine aux 167 sélections, le tout conclu d’un emoji qui reflète bien son agacement.

L'Espagne deuxième de son groupe

Luis de la Fuente a succédé à Luis Enrique après la Coupe du Monde 2022, quelque peu manquée par le technicien et ses joueurs, éliminés aux tirs au but contre le Maroc (0-0, 0-3 t.a.b.) en huitième de finale. De la Fuente a été sélectionneur de 2018 à 2022 des Espoirs avant de prendre cette année en charge l’équipe ‘A’, qui rêve d’un quatrième trophée Henri-Delaunay après 1964, 2008 et 2012.

La ‘Roja’ est pour le moment deuxième de son groupe des éliminatoires après deux journées (trois points). Les Ecossais sont eux en tête avec deux victoires (six points) et aucun but concédé. Il reste encore huit matchs à jouer pour les Espagnols, dont la moitié face à la Géorgie et contre Chypre. Autant dire qu’il n’y a pas encore le feu au lac de l’autre côté des Pyrénées.