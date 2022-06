Retraité, Iker Casillas envisage de devenir entraîneur

A la retraite depuis deux ans, Iker Casillas s'est confié sur ses projets d'avenir et a admis qu'il pensait à devenir entraîneur, laissant entendre qu'il était en train de passer ses diplomes. L'ancien du Real Madrid a également profité de l'inauguration d'un musée madrilène pour évaluer les recrues de son ancien club.

Ancien gardien du Real Madrid, Iker Casillas s'est retiré du football il y a plus de deux ans, mais est toujours resté proche du monde du football. L'homme de 49 ans a occupé plusieurs postes d'ambassadeur, mais souhaiterait maintenant aller plus loin et n'exclut pas de devenir entraîneur, comme il le concède dans une interview pour la chaîne de télévision Cuatro.

"J'apprends beaucoup, j'écoute beaucoup"

Il dit aujourd'hui être "dans le football d'une manière différente d'il y a quelques années" et ne se ferme pas de portes pour l'avenir. "J'apprends beaucoup, j'écoute beaucoup et en dehors des choses personnelles que j'ai avec les start-ups, c'est ce que j'aime maintenant et ce que je trouve le plus intéressant, la formation. Demain on verra ce qui se passe", a-t-il avancé. Selon la chaîne espagnole, l'ancien gardien de la sélection espagnole serait en train de passer ses diplomes d'entraîneur.

Dans un même temps, l'ancien joueur merengue en a profité pour évaluer les dernières recrues du Real Madrid. "Je pense que ce sont de bonnes recrues. Rüdiger me semble être un joueur très important pour maintenir une ligne solide à l'arrière. Au final, les équipes se consolident à l'arrière et je pense qu'ils seront de très bons renforts", a déclaré Casillas lors de la présentation de "Legends-The Home of Football", le plus grand musée du football au monde, qui sera inauguré à Madrid.

Iker Casillas estime que, bien qu'"il y a des gens qui ont quitté le club", "avec les personnes qui sont arrivées", l'effectif "est assez équilibré et préparé pour pouvoir être performant la saison prochaine". Il a refusé de commenter d'éventuels autres renforts, déclarant que "cela sera examiné par le club".

"Actuellement, l'équipe, comme nous avons pu le constater la saison dernière, était bien formée, bien équilibrée et le travail était très bon. Je ne pense donc pas qu'il s'agisse d'exiger beaucoup plus, mais plutôt de valoriser ce qui a été fait cette saison, tant avec les joueurs qu'avec l'entraîneur", a conclu le Madrilène.