Suède: Zlatan Ibrahimovic privé d'un record par un attaquant de Gibraltar

Entré en jeu lors du match Suède-Belgique vendredi, Zlatan Ibrahimovic a bien cru devenir le joueur le plus âgé à disputer un match qualificatif d'un Euro. Mais il a été devancé par un joueur de Gibraltar.

Il n'a pas pu réaliser de miracle. Entré en jeu à l'approche du dernier quart d'heure à la place d'Alexander Isak, alors que le score était de 2-0, Zlatan Ibrahimovic a assisté impuissant à la déroute de la Suède contre la Belgique (3-0), vendredi, pour le début des qualifications à l'Euro 2024 dans le groupe F.

Zlatan vise un autre record

L'attaquant de l'AC Milan aurait au moins pu en profiter pour battre un record mais à quatre jours près, il n'est pas devenu le joueur le plus âgé à disputer un match qualificatif d'un championnat d'Europe. La star suédoise, née le 3 octobre 1981 à Malmö, a effectivement été devancée par l'avant-centre de Gibraltar Lee Casciaro, titulaire dans la soirée face à la Grèce (0-3) en qualifications pour l'Euro et né le 29 septembre 1981.

A 41 ans, cinq mois et 25 jours, ce dernier devance désormais l'ex-gardien italien Dino Zoff, qui avait joué contre la Suède le 29 mai 1983, à 41 ans, trois mois et un jour. Ibrahimovic, de retour sur les terrains après une longue absence, est devenu ce week-end le joueur le plus âgé à marquer en Serie A. Cette semaine, "Ibra" avait déclaré ambitionner de disputer l'Euro en Allemagne l'an prochain, ce qui ferait de lui, à 42 ans, le joueur le plus âgé à participer au tournoi.

Mais si la Belgique semble donc avoir digéré son Mondial raté au Qatar (élimination dès le premier tour), la Suède n'est pas encore remise de sa triste année 2022 (reléguée en groupe C de la Ligue des nations, absente de la Coupe du monde). Il faudra s'employer pour décrocher l'une des deux places qualificatives du groupe F où figurent également l'Autriche, l'Azerbaïdjan et l'Estonie.