Suède: Zlatan ne pense pas encore à l'Euro 2024, même s'il est "le passé, le présent et l'avenir"

Appelé par Janne Andersson pour la première fois depuis mars 2022, Zlatan Ibrahimovic est de retour en sélection. Le Suédois a une nouvelle fois sorti la bonne formule à quelques jours de débuter les qualifications pour l'Euro 2024.

Zlatan Ibrahimovic est bel et bien de retour en sélection. A 41 ans, l'attaquant de l'AC Milan reste injouable en conférence de presse. Sens de la punchline aiguisée et un mental à toutes épreuves, l'international suédois est prêt à rechausser les crampons avec les Blagult, un an après son dernier match en sélection.

Revenu à la compétition avec les Rossoneri fin février après une très longue absence due à une opération du genou, Ibrahimovic prouve un peu plus que son âge avancé ne l'empêche pas de continuer de performer au plus haut niveau.

Devenu le plus vieux buteur de l'histoire de la Serie A après son but contre l'Udinese ce week-end, le joueur formé à Malmö espère apporter sa pierre à l'édifice en sélection. "Je ne suis pas là (à Milan) ou ici pour la charité. Je suis ici pour jouer mon jeu, pour fournir et apporter des résultats à travers mes performances. J’espère donc pouvoir continuer à le faire tout en me sentant en bonne santé", a déclaré le colosse suédois.

Devenir le plus vieux buteur de la sélection suédoise, sept ans après sa dernière réalisation ?

S'il a déclaré se sentir aujourd'hui comme un mentor pour les jeunes, cela ne l'empêche pas de vouloir retrouver le chemin des filets sur la scène internationale. Buteur à 62 reprises avec la Suède chez les A, il n'a plus marqué depuis 2015. Une disette notamment due à son temps loin de la sélection entre septembre 2016 et novembre 2020.

Lorsque l'on sait que l'international suédois pourrait devenir le plus vieux buteur de l'histoire de sa sélection, on comprend mieux sa dernière déclaration : "Je pense qu’à mon âge, vous ne pensez pas à l'avenir. Vous pensez au présent. Même si je suis le passé, le présent et l’avenir."