Suède: Berg victime d'insultes et de menaces après son manqué face à l'Espagne

Adversaire de l'Espagne ce lundi soir, la Suède a tenu en échec les troupes de Luis Enrique pour leur entrée en lice à l'Euro (0-0). Mais les Suédois auraient pu s'imposer sans un loupé de Marcus Berg. Au sortir de la rencontre, l'attaquant de Krasnodar a reçu plusieurs centaines de messages insultants et menaçants sur les réseaux sociaux.

Malgré son outrageuse possession, l'Espagne a loupé le coche pour son entrée en matière à l'Euro face à la Suède ce lundi soir (0-0). Devant les 16 000 chanceux présents à la Cartuja de Séville, les hommes de Luis Enrique ont été tenus en échec.

Pourtant dominateurs, les Espagnols n'ont jamais réussi à trouver la faille, plombés par un manque cruel d'efficacité. La Roja aurait même pu se faire surprendre sur l'une des rares offensives suédoises. Après un merveilleux travail d'Alexander Isak, Marcus Berg est parfaitement servi par l'attaquant de la Real Sociedad et loupe une occasion majeure, seul devant les cages vides. L'avant-centre de Krasnodar aurait pu faire passer les siens en tête à l'heure de jeu.

Un manqué qui a fait le tour des réseaux sociaux. Très hostiles après ce loupé, plusieurs supporters ont pris à partie l'attaquant de 34 ans en proférant des insultes et menaces sur les réseaux sociaux du joueur.

Seul devant les cages, Marcus Berg voit sa tentative fuyer le cadre © Icon Sport

La fédération suédoise pourrait porter plainte

L'attaquant du club russe de Krasnodar a souvent été dans le viseur des supporters suédois par le passé. Après ces messages insultants et menaçants il a reçu le soutien de la fédération et de ses coéquipiers. La fédération suédoise pourrait d'ailleurs décider de porter plainte et va d'ores et déjà signaler plusieurs commentaires à la police.

"Mon évaluation est qu'il existe au moins des preuves de menaces illégales et de divers types de violations. Une fois que le rapport est fait, c'est l'affaire de la police", a déclaré Martin Fredman, responsable de la sécurité à la fédération, à Sportbladet.

L'attaquant de 34 ans a pris la décision de désactiver les commentaires sur sa dernière publication Instagram célébrant les 10 ans de sa fille. La haine des supporters s'est également emparée de la famille de Marcus Berg mais l'entourage du joueur ne se dit pas touché par les menaces.

"Nous avons bien sûr été en contact avec la famille, mais en l'état actuel des choses, aucune menace ne pèse sur elle" a déclaré Martin Fredman.