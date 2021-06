Yaya Touré explique pourquoi le jeu d’Hazard est dépendant de… ses fesses

Pour un article publié par The Athletic, Yaya Touré a expliqué l'importance des hanches et des fesses dans le football, et pourquoi Eden Hazard est le joueur qui sait le mieux s'en servir.

C’est l’arme secrète dont personne ne parle vraiment. "Cela peut paraître amusant, mais vos fesses peuvent être un outil très important lorsque vous jouez au football", a expliqué Yaya Touré dans une interview accordée à The Athletic. Savoir utiliser son derrière à bon escient est souvent gage de réussite, selon l’ancien milieu de terrain ivoirien: "Lorsque vous utilisez vos hanches correctement, il peut être très difficile de vous arrêter, car vous êtes compact et fort dans une position basse."

"Personne ne le fait mieux qu'Hazard"

Et dans ce domaine, l'international belge Eden Hazard est le meilleur: "Lorsque le ballon arrive sur Hazard, il peut déjà sentir l'adversaire venir vers lui, alors il attend le dernier moment et utilise son popotin pour le bloquer. Il repousse l'adversaire - presque comme un coup de poing - et ensuite, lorsqu'il ouvre cet espace entre lui et le défenseur, il s'élance et commence à attaquer." D’autres joueurs utilisent leur fessier de cette façon, à l’instar de Sergio Agüero et Antoine Griezmann, "mais personne ne le fait mieux d'Eden Hazard", selon Touré.

"La façon dont il peut contrôler le ballon après avoir utilisé ses fesses, la façon dont il utilise ses fesses, son corps et ses hanches pour protéger le ballon lorsque les défenseurs lui foncent dessus, la façon dont il peut tourner dans n'importe quelle direction après l'impact... c'est incroyable. Malheureusement, au Real Madrid, il a eu beaucoup de blessures, mais cela fait partie du jeu. J'espère qu'il ne se blessera pas la saison prochaine et qu'il sera le joueur dont nous nous souvenons à Chelsea, car lorsque Hazard est à son meilleur niveau, il n'y a pas beaucoup de joueurs dans le monde qui sont meilleurs."