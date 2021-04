Yaya Touré a présenté ses excuses à Guardiola après l'avoir durement critiqué

Dans une interview au Daily Mail, Yaya Touré a révélé avoir écrit une lettre pour s'excuser de sous-entendus tenus dans une interview à l'encontre de Pep Guardiola. Il n'a pas eu de réponse.

En 2018, Yaya Touré avait décidé de "casser le mythe Guardiola" dans un entretien accordé à France Football: "Il était cruel avec moi. J'en suis arrivé à me demander si ce n'était pas à cause de ma couleur". Ces propos, l'ancien international ivorien les regrette aujourd'hui. "Cette interview était une énorme erreur", a-t-il déploré vendredi auprès du Daily Mail.

Il explique ainsi avoir envoyé, en 2019, une lettre par e-mail pour présenter ses "excuses" en privé et dire que ses propos publics avaient été "indécents" envers Manchester City. "Mais je n'ai eu aucun retour", a-t-il constaté.

"Il faut régler les choses"

"Je veux la paix. Il ne faut pas vouloir de cette acrimonie en permanence. Pour l'amour des supporters et du club, il faut parfois régler les choses de la bonne façon", a ajouté l'ex-milieu de 37 ans, précisant avoir réussi à entrer en contact avec "certaines personnes" du club catalan. Il ne sait pas pour autant si Pep Guardiola a eu vent de sa lettre.

Sous les ordres de Pep Guardiola, Yaya Touré a disputé 128 matchs et marqué 11 buts. Il en a disputé 48 à Manchester City (2016-2018) et 80 avec le FC Barcelone (2008-2010). Ensemble, ils ont remporté la Premier League (2018) et avaient accompli le sextuplé historique de 2009 avec la Liga et la Ligue des champions.

Son passage au Barça l'a particulièrement marqué. Il a ainsi évoqué à la radio espagnole son souhait de passer ses diplômes d'entraîneur pour éventuellement prendre un jour les rênes de l'équipe catalane.